أخيرًا.. “آبل” تعلن موعد اطلاق هاتف آيفون 14 الجديد ومواصفاته

أعلنت شركة آبل عن موعد إطلاق iPhone 14K، وذلك من خلال مؤتمر صحفي كبير، إضافة إلى أن الشركة ستقوم من خلاله بالكشف أيضًا عن الجيل القادم من ساعتها الذكية Apple Watch، وينتظر آلاف الأشخاص حول العالم إطلاق سلسلة iPhone 14 والتي من المتوقع أن تتميز بالمواصفات الرائعة والفريدة، وذلك بحسب العديد من المواقع.

مواصفات آيفون 14 المتوقعة

ستقوم شركة آبل من خلال المؤتمر بالكشف عن سلسلة آيفون 14 الجديدة، والتي تشتمل على: هاتف آيفون 14، وهاتف آيفون 14 بلس، وهاتف آيفون 14 برو ماكس، وهاتف آيفون 14 ماكس، ويتوقع أن تحصل على: شاشات محدثة، تقوم على أساس تقليل الكتلة المرئية، إلى جانب الاحتفاظ بجميع المستشعرات اللازمة، ويأتي ذلك بهدف تفعيل تقنية Face ID، كما يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية بتبلغ دقتها نحو 48 ميغابكسل، وهو مزود بمعالجات A16 الجديدة.

موعد إطلاق آيفون 14

سيتم عقد المؤتمر يوم 7 سبتمبر 2022، وذلك في مسرح ستيف جوبز بمقر شركة آبل في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المكة، أو في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ويمكن للأشخاص متابعة المؤتمر، وذلك من خلال قناة الشركة الرسمية على موقع يوتيوب، وعادة ما تقدم الشركة أجهزتها الحديثة في العاشر من سبتمبر، ولكن تم تغيير الموعد بسبب الخوف من التضخم الذي يهيمن على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.

ويستطيع غير مستخدمي يوتيوب رؤية مؤتمر شركة آبل يوم 7 سبتمبر 2022، حيث أن الشركة ستغطي الجميع ببث مباشر رسمي عبر موقع الشركة على الويب وتطبيق Apple TV، كما أن شعار الحدث والصور الرسمية للإطلاق القادم تبدو غامضة، كما ركزت بعض التقارير الأخيرة بشكل أساسي على إعلان سبتمبر 2022 عن المنتجات التالية: