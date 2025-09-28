آبل تُطلق “Manzano”: ثورة في الذكاء الاصطناعي لفهم وتوليد الصور بجودة استثنائية

كشفت آبل عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم “Manzano” (وهو اسم شجرة التفاح بالإسبانية) مخصص لفهم الصور وتوليدها في الوقت ذاته، وهو مجال معقد يمثل تحديًا كبيرًا أمام النماذج مفتوحة المصدر مقارنة بالأنظمة التجارية المتقدمة من شركات مثل جوجل وOpenAI.

يتميز Manzano بتصميمه الهجين الذي يتغلب على التحدي الشائع في مجال معالجة الصور؛ حيث تتطلب مهام الفهم تدفقات بيانات متواصلة، بينما تحتاج مهام التوليد إلى تقسيم الصور إلى رموز منفصلة، مما يسبب تعارضًا في النماذج التي تحاول القيام بالمهمتين معًا.

مكونات النموذج

يشتمل Manzano على ثلاثة مكونات رئيسية:

مرمز هجين للصور.

نموذج لغوي موحد.

مفكك صور مستقل لإخراج الصور النهائية.

أحجام وأداء النموذج

طورت آبل ثلاث نسخ من مفكك الصور بحجوم مختلفة (0.9، 1.75، و3.52 مليار معلمة) تدعم دقة صور تتراوح بين 256 بكسل إلى 2048 بكسل. وقد تم تدريب النموذج على 2.3 مليار زوج من الصور والنصوص العامة والخاصة، إضافة إلى مليار زوج نصوص إلى صور، بإجمالي 1.6 تريليون رمز.

أظهرت الاختبارات تفوق Manzano على نماذج أخرى في المهام التي تعتمد على النصوص مثل تحليل الوثائق والرسوم البيانية، مع تحسن الأداء كلما زاد حجم النموذج حتى 30 مليار معلمة.

قدرات متقدمة في توليد الصور

بالإضافة لقدرات الفهم، أثبت Manzano كفاءة عالية في توليد الصور، حيث يمكنه تنفيذ أوامر معقدة، نقل الأنماط الفنية، والتعديل على الصور بإمكانات تشمل:

الإكمال (inpainting).

التوسيع (outpainting).

تقدير العمق.

نموذج Manzano ومستقبل الذكاء المتعدد الوسائط

ترى آبل في Manzano خطوة مهمة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط، خصوصًا بفضل بنيته المعيارية التي تسمح بتحديث كل مكون بشكل مستقل والاستفادة من أساليب تدريب متباينة. ومع ذلك، تعترف الشركة أن نماذجها الحالية ما تزال أقل تقدماً من المنافسين مثل GPT-5 من OpenAI، حيث تعتمد آبل على تقنيات خارجية لتعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها بدءًا من iOS 26.

يُعد Manzano تقدمًا تقنيًا بارزًا في مجال الذكاء الاصطناعي لفهم وتوليد الصور معًا، ويعكس التزام آبل بتطوير تقنيات داخلية متطورة لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط. مدى نجاح Manzano في تقليص اعتماد آبل على النماذج الخارجية سيُحدد عبر التحديثات القادمة.