آبل تطلق iOS 26 رسميًا وتحذر المستخدمين من تراجع مؤقت في البطارية والأداء

أعلنت شركة آبل عن الإطلاق الرسمي للإصدار النهائي والمستقر من نظام التشغيل iOS 26، وذلك بعد فترة تجريبية امتدت لثلاثة أشهر، ويأتي التحديث بواجهة تصميم جديدة كليًا تحت اسم الزجاج السائل (Liquid Glass)، والتي تمنح النظام مظهرًا شفافًا مع تأثيرات ضوئية واقعية تسمح بظهور أجزاء من الخلفية عبر الأيقونات والقوائم.

التحديث الجديد لم يقتصر على المظهر فقط بل شمل أيضًا تطويرات واسعة للتطبيقات الأساسية، حيث أضيفت ميزة الترجمة الفورية إلى تطبيقات الرسائل وFaceTime والهاتف، إلى جانب خلفيات جديدة وخيارات موسعة للمحادثات الجماعية في الرسائل، بالإضافة إلى خاصية تصفية المكالمات وانتظارها داخل تطبيق الهاتف.

These are the new features in iOS 26 🔥 pic.twitter.com/RtqCltbICT — Apple Hub (@theapplehub) September 15, 2025

الأجهزة المدعومة

يدعم iOS 26 هواتف آيفون 11 والإصدارات الأحدث إضافة إلى الجيل الثاني من آيفون SE، بينما توقفت التحديثات عند iOS 18 لأجهزة آيفون XR وXS وXS ماكس، أما على صعيد الآيباد فيعمل iPadOS 26 على جميع الأجهزة المدعومة سابقًا مع استثناء الجيل السابع من آيباد الأساسي، وأطلقت آبل أيضًا تحديثات فرعية للأجهزة غير المؤهلة للترقية مثل iOS/iPadOS 18.7 و16.7.12 و15.8.5، وللمرة الأولى وحدت الشركة رقم إصدارات أنظمتها تحت مسمى iOS 26 في خطوة جديدة تربط التسمية بسنة الإصدار.

تحذير آبل: البطارية قد تتأثر مؤقتًا

ورغم الإضافات الجمالية والوظائف الذكية واجه التحديث بعض الانتقادات من مستخدمين فضلوا التصميم القديم، إضافة إلى ملاحظات مطورين بشأن استمرار بعض المشاكل التقنية، وفي خطوة غير معتادة حرصت آبل هذه المرة على توضيح تأثير التحديث على البطارية بشكل صريح ضمن ملاحظات الإصدار.

وأكدت الشركة أن انخفاض البطارية أو الأداء بعد تثبيت iOS 26 أمر طبيعي ومؤقت، موضحة أن الجهاز يجري عمليات خلفية مثل فهرسة البيانات وتحديث التطبيقات، ما قد يؤدي إلى استهلاك زائد للطاقة وارتفاع في حرارة الهاتف لعدة ساعات أو حتى أيام، حسب حجم البيانات المثبتة.

وأضافت آبل أن بعض المزايا الجديدة وعلى رأسها واجهة Liquid Glass وتحسينات الذكاء الاصطناعي، قد تحتاج موارد إضافية من الجهاز الأمر الذي قد يسبب تأثيرًا طفيفًا على الأداء وعمر البطارية، لكن سرعان ما يعود الجهاز إلى وضعه الطبيعي بعد اكتمال العمليات الخلفية.