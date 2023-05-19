آبل تطلق iOS 16.5 و iPadOS 16.5 قبل الكشف عن الإصدار الكبير القادم

شركة آبل بدأت بإطلاق نظامي “iOS و iPadOS” بالإصدار رقم 16.5، ويتضمن هذا الإصدار بعض التحديثات الصغيرة بينما ننتظر الكشف عن النسخة الكبيرة التالية قريبًا.

الشركة الأمريكية العملاقة تستعد لإطلاق الإصدار رقم 17 من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة، والتي تشمل نظام (آي أو إس) للهواتف الذكية آيفون، و(آيباد أو إس) للحواسيب الشخصية.

نظامي (آي أو إس 16.5) و (آيباد أو إس 16.5) الجديدين يتم تصنيفهما على أنهما إصدارات صغيرة مقارنة بالإصدارات السابقة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، حيث يتضمنان الميزة الرئيسية والوحيدة التي تم إضافتها هي المعلومات الرياضية في تطبيق Apple News.

تطويرات في تطبيق Apple News

تم إضافة علامة تبويب رياضية جديدة إلى تطبيق Apple News بشكل محدد، والتي توفر وصولًا سهلاً إلى الأخبار، والنتائج، والترتيب، والمزيد للفرق والدوريات التي يتابعها المستخدم. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن متابعة أخبار الرياضة التي تهمهم في مكان واحد بسهولة.

التحديثات والإصلاحات في iOS 16.5 و iPadOS 16.5

يتضمن التحديث بطاقات جديدة للنتائج والجداول التي تركز على الرياضة، وتحتوي على معلومات حول الألعاب المحددة. كما يشمل التحديث أيضًا إصلاحات لبعض المشكلات، مثل مشكلة عدم استجابة خاصية Spotlight.

يقوم نظام (آي أو إس 16.5) بمعالجة مشكلة عدم تحميل محتوى خاصية الإذاعات الصوتية في منصة السيارات (كاربلاي) CarPlay.

يساعد التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى إعادة تعيين إعدادات (وقت الشاشة) Screen Time، أو عدم مزامنتها عبر جميع الأجهزة.

أفادت شركة آبل في النشرة الخاصة بنظام (آي أو إس 16.5) الجديد، بأن بعض الميزات قد لا تكون متاحة على جميع الأجهزة أو في جميع المناطق.

الإصدار القادم: iOS 17 و iPadOS 17

يأتي التحديث الجديد قبل الإعلان عن الإصدار الجديد رقم 17 من نظام (آي أو إس)، والذي سيتم الكشف عنه خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC في الخامس من يونيو المقبل.