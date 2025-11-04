تقنية

آبل تطلق متجر تطبيقات “آب ستور” عبر الويب للمرة الأولى!

كمال بلهادي

في خطوة مثيرة، أعلنت شركة آبل عن إطلاق واجهة ويب جديدة لمتجر التطبيقات “آب ستور”، مما يعني أنه يمكنك الآن تصفح التطبيقات والبحث عنها مباشرة من أي متصفح، دون الحاجة لاستخدام أجهزتها.

هذا التحديث يعد تغييرًا كبيرًا في طريقة وصولنا إلى محتوى المتجر، حيث يقدم تجربة مشابهة تمامًا لتطبيقات آبل على مختلف الأجهزة مثل آيفون وآيباد وماك، وحتى نظارات فيجن برو. سابقًا، وكان موقع آبل الرسمي يوجهك إلى صفحة تعريفية عامة، لكن الآن أصبح لديك موقع ويب متكامل يتيح لك تصفح التطبيقات، استعراض الأقسام، ومتابعة الفعاليات بكل سهولة.

تتضمن الواجهة الجديدة قسم “اليوم Today” الشهير، الذي يعرض لك أبرز التطبيقات والألعاب، بالإضافة إلى أقسام التحرير والمراجعات وأحدث الفعاليات. كما تم إعادة تصميم صفحات التطبيقات لتكون أكثر تفاعلية، مع واجهة غنية بالوسائط تشمل رموز جديدة للفئات والجوائز.

ولأن آبل تحب أن تجعل حياتنا أسهل، فقد أضافت محرك بحث محسّن يسهل عليك العثور بسرعة على أي تطبيق، وهو ما كان ينقص النسخة السابقة. والأفضل من ذلك، يمكنك الآن التبديل بين متاجر المنصات بكل سلاسة.

عن الكاتب:
كمال بلهادي

كاتب محتوى، مُهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية وأهم ما يدور في الساحة العربية من أخبار مُتنوعة، أعمل على نقل الخبر للقارئ العربي، حاصل على شهادة كفاءة مهنية في هندسة الكهرباء معمارية.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.