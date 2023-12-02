آبل تطلق ساعة Watch Series 9 الحمراء دعمًا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

أعلنت شركة آبل عن إضافة جديدة ومميزة لسلسلة ساعاتها Watch Series 9، وذلك بتقديمها باللون الأحمر، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية، تأتي الساعة بتصميم أنيق، مع غلاف ألمنيوم أحمر وحزام رياضي بنفس اللون، وتحتوي على المعالج S9 SiP الجديد، وتوفر مميزات متقدمة في مجالات الصحة واللياقة.

تكامل مع فيسبوك وإنستاجرام

تتضمن الساعة ميزة جديدة تسمح بمشاركة تحديثات الحالة مباشرة على إنستاجرام، كما تمكن المستخدمين من نشر تحديثاتهم تلقائيًا على قصص فيسبوك، يهدف هذا التطوير إلى تسهيل عملية مشاركة المحتوى عبر منصات متعددة.

مجموعة وجوه الساعة الاحتفالية

تشمل الساعة مجموعة وجوه جديدة باللون الأحمر مثل Palette وSolar Analog، إضافة إلى وجوه Metropolitan وWorld Time، وذلك تكريمًا لليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية.

منتجات (RED) من آبل

تقدم آبل منتجاتها (RED)، بما في ذلك Watch Series 9 وآيفون 14 وiPhone SE والملحقات المتنوعة، والتي يمكن شراؤها من متاجرها الفعلية والإلكترونية، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

دعم آبل للصندوق العالمي

منذ عام 2006، تتعاون آبل مع منظمة (RED)، وتسهم في تمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا، حيث يتم استخدام كامل مساهمات آبل في هذه البرامج.

مبادرات آبل الخيرية

على مدار 17 عامًا، ساعد عملاء آبل في جمع أكثر من ربع مليار دولار لدعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وتواصل الشركة هذا العام دعمها من خلال متجر التطبيقات ومبيعات Apple Pay، متعهدة بالتبرع بدولار واحد لكل عملية شراء تتم عبر موقعها الإلكتروني أو متاجرها الفعلية، بحد أقصى مليون دولار.

تقدم آبل فرصًا للعملاء للتعرف على فيروس نقص المناعة البشرية من خلال خدماتها مثل Apple Books وApple Podcasts وApple TV، مقدمة محتوى يسلط الضوء على الجهود العالمية لمكافحة المرض.