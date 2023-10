آبل تطلق تطبيق تدوين المذكرات اليومية “journal app” على نظام التشغيل iOS 17.2

نشر موقع Macrumors المتخصص في أخبار التكنولوجيا فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا” يوضح فيها كل ما يخص التطبيق الجديد من آبل “journal app” الخاص بتدوين المذكرات اليومية على هواتف آبل التي تعمل بنظام التشغيل الجديد iOS 17.2، والتي ستمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة فريدة من تدوين الأفكار اليومية على هواتف “آيفون” الحديثة بنفس مواصفات الأمان التي توفرها الشركة لعملائها.

تطبيق Journal Appعلى واجهة تليفون آيفون

جدير بالذكر أن تطبيق “Journal app” قد أعلنت عنه الشركة في مؤتمر المطورين الخاص بها “Apple WWDC” والذي عُقد في شهر يونيو من العام الحالي 2023، والآن يظهر بنسخته التجريبية على نظام التشغيل iOS 17.2 Developer Beta، ومن المتوقع إصدار النسخة الكاملة في غضون أسابيع من الآن، وفيما يخص التطبيق، فهو تطبيق بسيط يمكنك من تسجيل الأفكار اليومية على هيئة: نصوص، أو صور، أو مقاطع فيديو، وكل ما يمكن تسجيله من خلال هاتف “iPhone” الخاص بك، على سبيل المثال: التدريبات، والتسوق، والسفر، والمواقع، بل وتساعدك شاشة المقترحات في تدوين كل ما تمر به خلال اليوم.

