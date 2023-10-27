آبل تطلق تطبيق تدوين المذكرات اليومية “journal app” على نظام التشغيل iOS 17.2

نشر موقع Macrumors المتخصص في أخبار التكنولوجيا فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا” يوضح فيها كل ما يخص التطبيق الجديد من آبل “journal app” الخاص بتدوين المذكرات اليومية على هواتف آبل التي تعمل بنظام التشغيل الجديد iOS 17.2، والتي ستمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة فريدة من تدوين الأفكار اليومية على هواتف “آيفون” الحديثة بنفس مواصفات الأمان التي توفرها الشركة لعملائها.

تطبيق Journal Appعلى واجهة تليفون آيفون

ماذا يقدم تطبيق التدوين الجديد لمستخدمي هواتف آيفون؟

جدير بالذكر أن تطبيق “Journal app” قد أعلنت عنه الشركة في مؤتمر المطورين الخاص بها “Apple WWDC” والذي عُقد في شهر يونيو من العام الحالي 2023، والآن يظهر بنسخته التجريبية على نظام التشغيل iOS 17.2 Developer Beta، ومن المتوقع إصدار النسخة الكاملة في غضون أسابيع من الآن، وفيما يخص التطبيق، فهو تطبيق بسيط يمكنك من تسجيل الأفكار اليومية على هيئة: نصوص، أو صور، أو مقاطع فيديو، وكل ما يمكن تسجيله من خلال هاتف “iPhone” الخاص بك، على سبيل المثال: التدريبات، والتسوق، والسفر، والمواقع، بل وتساعدك شاشة المقترحات في تدوين كل ما تمر به خلال اليوم.

مع التطبيق الجديد مذكراتك بأمان.. ولا تستطيع شركة “آبل” الاطلاع عليها

أكثر ما يميز تطبيق “Journal app” هو الخصوصية، والأمان، فيمكن غلق التطبيق بشكل منفصل عن الهاتف باستخدام استراتيجيات Apple المعتادة مثل: Face ID، و Touch ID، بحيث لا يمكن لأي شخص يستخدم هاتفك الوصول لمذكراتك، علاوة على ذلك، عند رفع النسخة الاحتياطية على iCloud، يتم تشفير المعلومات في تطبيق المذكرات بالكامل، حتى شركة آبل نفسها لا يمكنها الاطلاع عليها.

كما تحاول شركة Apple أن تساعد المستخدمين في جعل تدوين المذكرات عادة، ومن أجل ذلك، يتيح لك التطبيق عندما تكون على متصفح Safari، أو في الصور، مشاركة الصورة، أو صفحة الويب بصورة مباشرة إلى دفتر يومياتك، مما يعني وجود نسخ مكررة، كما أن التعديلات التي تجريها على الملفات الأصلية في هاتفك، لا تصل إلى الملفات المشابهة في دفتر اليوميات.

التطبيق بسيط.. لا يحتاج إلى إدخال كلمات بحثية للتصفح

نلاحظ أن تطبيق المذكرات “Journal app” لا يحتوي على مكان لإدخال الكلمات البحثية من أجل الوصول إلى بيانات محددة في اليوميات، ولكن يمكنك التصفح من خلال مرشحات “Filters” بسيطة للانتقال بين الصور، والفيديوهات، والنصوص، لذلك ففي أغلب الوقت ستقوم بالتمرير بالترتيب الزمني بنفس طريقة تصفح المذكرات العادية للوصول إلى معلومات خاصة بيوم محدد.

وختامًا، يمكننا القول إن تطبيق Journal سيتنافس مع تطبيقات دفتر اليومية لجهات خارجية مثل Day One، والتي تم إطلاقها أول مرة لأنظمة التشغيل Mac و iOS في عام 2012، وسيوفر تطبيق المذكرات اليومية تكاملاً أكثر تناسقًا مع بقية تطبيقات آبل، مما قد ينتج عنه زيادة شعبية التطبيق، كما سيوفر القدرة على تحليل السلوك لتحديد ما يشبه اليوم العادي، بما في ذلك الصحة، والموقع، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية، وأحداث التقويم، وغيرها.