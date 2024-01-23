آبل تطلق تحديث iOS 17.3 و iPadOS 17.3: إصلاحات أمنية ومزايا جديدة

أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن إصدار تحديثات iOS 17.3 و iPadOS 17.3 لأجهزة الآيفون والآيباد، هذه التحديثات تركز بشكل خاص على إصلاح مجموعة من الثغرات الأمنية، والتي يصل عددها إلى 15 ثغرة مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه التحديثات عددًا من المزايا الجديدة لمستخدمي هذه الأجهزة.

التفاصيل الأمنية في التحديث

على موقعها الرسمي، قامت آبل بتوضيح التفاصيل الخاصة بالإصلاحات الأمنية التي شملتها التحديثات الجديدة، من بين هذه الإصلاحات، تم التعامل مع ثغرة في المحرك العصبي Neural Engine، إضافة إلى عدة ثغرات أمنية في تطبيق البريد ونظام إدارة المنطقة الزمنية، كما تضمنت التحديثات إصلاحات لثغرات في متصفح سفاري ومحرك الويب WebKit.

مزايا إضافية في التحديث

تحديث iOS 17.3 يتضمن عدة مزايا جديدة، منها تقديم خاصية الحماية المحسنة للأجهزة المسروقة، وهي ميزة تهدف إلى تعزيز الأمان والحماية للمستخدمين، بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا التحديث بإدخال قوائم التشغيل التعاونية في خدمة آبل ميوزيك، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة قوائم التشغيل مع الآخرين بطريقة تفاعلية.

تحديث macOS Sonoma 14.3 لأجهزة ماك

أعلنت آبل عن إصدار تحديث macOS Sonoma 14.3 لأجهزة ماك، مع التركيز على تعزيز الأمان من خلال إصلاح 16 ثغرة أمنية، يُشار إلى أن العديد من هذه الثغرات الأمنية مشتركة بين نظامي التشغيل iOS وmacOS، مما يدل على تكامل جهود الشركة في تحسين الأمان عبر منصاتها المختلفة.

تحديثات للأجهزة القديمة

في خطوة لضمان أمان الأجهزة الأقدم، قامت آبل بإطلاق تحديثات iOS 16.7.5 و iOS 15.8.1، هذه التحديثات تركز بشكل خاص على إصلاح الثغرات الأمنية التي تم تحديدها في التحديثات الأحدث، ولكن دون إدخال مزايا جديدة، هذا يؤكد على التزام آبل بتوفير بيئة آمنة ومحدثة لجميع مستخدمي أجهزتها، بغض النظر عن عمر الجهاز.

كيفية تحميل التحديثات

يوصى بشدة لجميع مستخدمي أجهزة آبل بتحميل وتثبيت التحديثات الجديدة في أسرع وقت ممكن لضمان الحصول على أعلى مستويات الأمان والاستفادة من المزايا المحدثة، يمكن القيام بذلك بسهولة عبر الإعدادات في الجهاز، ثم الانتقال إلى قسم “العام”، واختيار “تحديث البرنامج” لبدء عملية التحميل والتثبيت.