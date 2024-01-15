آبل تطرح نظارة الواقع الافتراضي الجديدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل

أعلنت شركة “آبل” العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن موعد طرح أحدث إصداراتها من نظارة الواقع الافتراضي (vr) للبيع في الولايات المتحدة في بداية الشهر المقبل، وذلك بسعر 3449 دولارًا للوحدة، كما أعلنت أنه سيتم فتح باب التسجيل مسبقًا لطلبات الشراء في 19 يناير الحالي، ومن المقرر أن تبدأ شهر سبتمبر المقبل.

نظارة الواقع الافتراضي من أبل- المصدر: الموقع الرسمي للشركة

ومن الجديد بالذكر أنه تم الكشف عن هذا الجهاز لأول مرة من قبل “آبل” في يونيو الماضي، حيث يجمع الجهاز بين المحتوى الرقمي والعناصر العمليه في مفهوم الواقع المعزز (ar)، وهو أول منتج رئيسي يقدمه “آبل” منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، كما يمكن استخدام النظارات الجديدة للانغماس الكاملة في العالم الرقمي، دون رؤية تفاصيل غرفة الطوارئ.

ومن بين الميزات الفريدة لنظارة الواقع الافتراضي الجديدة وجود شاشة عرض تعرض عيون المستخدم للأشخاص في الخارج المحيطين به، وهذا يجعلها مفيدة للاستخدام في بيئات العمل أو الاجتماعات، حيث سيتمكن المستخدمون من التواصل بشكل طبيعي مع الآخرين دون الحاجة إلى خلع النظارة.

هذا وتستخدم نظارة فيجن برو أيضًا تقنية الواقع المعزز (AR)، والتي تسمح للمستخدمين برؤية المحتوى الرقمي المضاف إلى العالم الحقيقي، يمكن استخدام هذه التقنية لأشياء مثل عرض التعليمات أو المعلومات أو حتى إنشاء تجارب غامرة، كما تدعم نظارة فيجن برو منصة آبل الخاصة للواقع الافتراضي والمعزز، والتي تسمى VisionOS، وأيضاً توفر هذه المنصة مجموعة من الأدوات والميزات التي تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات واقع افتراضي وواقع معزز مخصصة.