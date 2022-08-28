آبل تستعد لشاشة عرض مسطحة 47 ملم .. مواصفات Apple Watch بتصميم جديد كليًا

ذكرت بلومبرج سابقًا أنه من المقرر أن يتم طرح طراز جديد متطور من “Apple Watch Pro” إلى Apple Watch على أن يتم اعتماد شاشة أكبر في الحجم بحوالي 7% من ساعة Apple Watch الحالية مع الإعادة في التصميم الخارجي، والشكل المستطيل للساعة، وعليه فقد قام الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث صناعة العرض DSCC روس يونغ عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر موضحًا أن Apple Watch لهذا العام من المقرر أن تأتي بثلاثة أحجام للعرض، مع إضافة شاشة جديدة يبلغ حجمها 1.99 بوصة.

تصميم Apple Watch الجديد من أبل

وفق مصدر موثوق في الصين فقد قامت شركة Apple بالإعلان عن iPhone X وقد قامت مسبقًا كذلك في عام 2017 بالإعلان عن iPhone 8/8 Plus كما تقول المصادر إن تصميم Apple Watch الجديد كليًا من المقرر أن يكون نموذجًا يستخدم شاشة مسطحة في إطار معدني مثل iPhone 13 Pro، ويبلغ حجمه 47 ملم فقط.

هذا وقد ذكرت بلومبرج سابقًا أن طراز Apple Watch الجديد المتطور Apple Watch Pro، سوف تتم إضافته إلى مجموعة Apple Watch، مع شاشة أكبر بنسبة تبلغ 7% تقريبًا من Apple Watch الحالية، بالإضافة إلى تصميم خارجي أحدث يكون تطورًا لساعة Apple Watch بالشكل الحالي، وقد كان من المتوقع أن يكون له تصميم أقل تقريبًا.

مواصفات Apple Watch

غردت شركة ShrimpApplePro عبر صفحتها الرسمية على تويتر موضحة بأن الشاشة في Apple Watch سوف تكون مسطحة، إلا أنها سوف لا تكون مثل هذه الصورة، وقد استشهدت بصورة من إنتاج شركة CG لساعة Apple Watch بواسطة 91mobile في عام 2021.

Heard from source today that there is a flat front glass display for apple watch display. High chance that this is the front glass for the Apple Watch Series 8.

Haven’t heard any on how’s the redesign housing nor which model yet.

illustration image only not real. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) May 16, 2022

وقد غرد روس يونغ، الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث صناعة العرض DSCC، موضحًا أن Apple Watch لهذا العام سوف تأتي بثلاثة أحجام للعرض، مع طرح شاشة جديدة لها بحجم يبلغ 1.99 بوصة.

موعد طرح Apple Watch Pro 7

وفق الموقع التقني gsmarena فإن شركة أبل سوف تعلن عن الجيل الجديد من أجهزة iPhone خلال المؤتمر السنوي لشركة أبل في السابع من سبتمبر، كما يعتقد بعض المحللين بالصناعة أنه من المقرر أن يتم الكشف عن الساعة الذكية Apple Watch Pro 7 خلال الحدث.

ومن المحتمل أن يتم إطلاق عليها اسم Apple Watch Pro 7 وهي سوف تتميز بتصميم الشاشة المسطحة مع الانحناء الدقيق نحو الحواف والتي تكون مسطحة، وبحسب تلك التوقعات فهي سوف تتوافق مع اتجاه تصميم iPhone الحالي بجوانبه المسطحة.