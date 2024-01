آبل تخطط لتغييرات كبرى في نظام iOS 18 القادم تدعم الذكاء الاصطناعي وستكون الأكبر في تاريخ الشركة

وفقًا لتقريرٍ جديدٍ من وكالة بلومبيرغ، تخطط آبل لإجراء تغييرات كبيرة في نظام تشغيل هواتف آيفون القادم iOS 18 حيث تعتبر هذه الترقية واحدة من أكبر التحديثات التي قدمتها آبل لنظام iOS حتى الآن، والتي لم تكشف عنها شركة آبل العالمية رسميًا ولا عن خططها لأنظمة التشغيل القادمة، ولكن من المتوقع أن تستثمر الشركة الكثير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاُ لما نشرته وكالة بلومبرج تكنواوجي في التقرير الصادر عنها والمنشور عبر حساب الوكالة على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

تحديث آبل في نظام iOS 18 القادم- المصدر: بلومبرج عبر إكس

ويعد الاتجاه إلى الذكاء الاصطناعي اتجاهًا رائجًا في أنظمة التشغيل المستهدفة للمستهلكين، حيث أنه من بين التحسينات المتوقعة، آبل تعتزم دعم معيار رسائل RCS، وهو تقنية تسمح بتبادل الرسائل بين هواتف الآيفون والأندرويد بسهولة أكبر، بديلاً عن رسائل SMS و MMS التقليدية، كما ستتيح شركة أبل خدمة رسائل RCS، وإرسال رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو عالية الجودة ورسائل صوتية وملفات بأحجام كبيرة، إلى جانب دعم الوجوه التعبيرية ومؤشرات كتابة النص، بالإضافة إلى تشفير أفضل للمحادثات.

With a dramatic overhaul in the European Union, Apple gave a glimpse at the future of the iPhone — but it wasn’t by choice. @markgurman explains what it all means in this week’s Power On https://t.co/nurvFH7Ozj

وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يتضمن نظام التشغيل iOS 18 تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي لا شك أنها ستسهم في تحسين أداء المساعد الصوتي “سيري” في التفاعل مع المستخدمين، كما ستُضاف هذه التقنيات أيضًا إلى تطبيق الرسائل وتطبيقات أخرى مثل Pages و Keynote، بالإضافة إلى منصات آبل المختلفة مثل آبل ميوزيك و Xcode.

The latest on iOS 18 from the Q&A section of Power On: I’m told that the new operating system is seen within the company as one of the biggest iOS updates — if not the biggest — in the company’s history. Stay tuned for more. https://t.co/w2Lt7itezV

— Mark Gurman (@markgurman) January 28, 2024