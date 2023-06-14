آبل تحسن نظام الأمان لحماية جهازك الذكي… تعرّف على أحدث التقنيات لحماية خصوصيتك في نظام IOS 17

بالتزامن مع التطور التكنولوجي الرهيب، والاعتماد على الهواتف الذكية في حياتنا اليومية بشكل أساسي، أصبحت الخصوصية والأمان أموراً حاسمة في عالم الهواتف الذكية، ومن أجل الحفاظ على خصوصية المستخدمين قامت شركة آبل بالعمل على تحسين ميزات الأمان في نظام التشغيل iOS 17 الجديد، والتي تتضمن العديد من التحسينات والميزات الجديدة للحفاظ على سلامة البيانات الشخصية ومنع الوصول غير المصرح به إليها، ولذلك سيتم في هذا المقال استعراض بعض من هذه الميزات الجديدة وفوائدها في توفير تجربة مستخدم أكثر أمانًا وسهولة.

أهم وأبرز ميزات الأمان الجديدة في نظام iOS 17

تتميز شركة آبل الرائدة في مجال الهواتف الذكية بالتزامها الدائم بتقديم أفضل مستويات الأمان والخصوصية لعملائها، ولذلك فهي تعمل على تطوير مجموعة واسعة من ميزات الأمان والخصوصية في أنظمة تشغيل أجهزتها سنويًا، ويأتي نظام iOS 17 الجديد لهواتف آيفون هذا العام كجزء من هذا الالتزام المستمر، وسوف نستعرض لكم بعض أهم تلك الميزات.

مشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور مع مجموعات

قامت شركة آبل بجعل عملية مشاركة كلمات المرور مع جهات الاتصال الموثوقة أكثر سهولة وأماناً، حيث يمكن لأي شخص في المجموعة إضافة أو تعديل كلمات المرور وتحديثها باستمرار، وتتم جميع عمليات مشاركة كلمات المرور هذه عبر iCloud Keychain المشفرة بالكامل، مما يعني أن آبل ليست قادرة على الوصول إلى كلمات المرور التي يتم مشاركتها في هذه العملية.

إغلاق نافذة التصفح الخاصة تلقائيًا في حالة عدم استخدامها.

منذ سنوات عديدة، قدمت شركة آبل وضع التصفح الخاص أو كما يدعي “Private Browsing” في متصفحها الشهير Safari، وهو وضع يتيح للمستخدمين تصفح الويب بشكل خاص دون حفظ سجل التصفح، ولتعزيز فائدة وقيمة هذا الوضع، أضافت آبل ميزة جديدة حيث تُغلق نافذة التصفح الخاص تلقائيًا عند عدم استخدامها.

بالإضافة إلى أنه يمكن للمستخدم القيام بإلغاء قفل نافذة التصفح الخفي باستخدام ميزات الأمان المشهورة مثل التعرف على الوجه “Face ID”أو من خلال بصمة الإصبع “Touch ID” أو رمز المرور الخاص بجهازه، عند العودة للاستمرار في التصفح.

وضع التأمين Lockdown للحماية من برامج التجسس

في الفترة الأخيرة، تزايدت عدد هجمات برامج التجسس التي تستهدف أجهزة آبل بشكل خاص، ولمواجهة هذا التهديد، قامت شركة آبل بتحسين وضع التأمين (Lockdown) في أجهزة آيفون وأجهزة آيباد وماك، حيث يقوم وضع Lockdown الجديد بإضافة طبقة أمان جديدة للهاتف الذكي ويحظر البرامج الضارة وبرامج التجسس أثناء استخدام الجهاز، كما يعتني هذا الوضع المحسن بشكل أفضل بالاتصالات اللاسلكية وتفضيلات المحتوى المشترك، وعلاوة على ذلك قدمت آبل هذا الوضع في نظام 10 watchOS لساعات آبل.

وقد نوهت الشركة أن تفعيل وضع التأمين قد يحد من بعض وظائف الجهاز، ولذلك يجب تشغيله فقط إذا كنت متأكدًا من تعرض جهازك للهجوم، للحصول على المساعدة وحماية بياناتك الشخصية من الاختراق.

التحذير بشأن المحتوى الحساس

قامت آبل بتقديم ميزة أمان التواصل “Communication Safety” لأول مرة في تطبيق الرسائل في نظام iOS 15، وذلك لحماية الأطفال من رؤية الصور المخلة والغير مرغوب فيها التي قد تصلهم عبر التطبيق، وقد تم تحسين هذه الميزة في نظام iOS 17 وتوسعت تلك الخاصية لتشمل مشاركة المحتوى عبر AirDrop ورسائل فيس تايم وملصقات جهات الاتصال في تطبيق الهاتف وتطبيقات الجهات الخارجية، كما أصبحت تدعم محتوى الفيديو بالإضافة إلى الصور الثابتة.

كما قامت آبل أيضًا بتقديم ميزة جديدة تسمى التحذير بشأن المحتوى الحساس “Sensitive Content Warning” لمساعدة البالغين على تجنب مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المخلة والغير المرغوب فيها، عندما يكتشف التطبيق أن الصورة أو مقطع الفيديو الذي تم مشاركته معك يحتوي على محتوى عاري، سيظهر تحذيرًا يتيح لك تعتيم الصور ومقاطع الفيديو الحساسة قبل عرضها.

كما سوف يتم توفير تلك الميزة في تطبيق الرسائل و AirDrop ورسائل FaceTime أيضاً، وملصقات جهات الاتصال في تطبيق الهاتف بالإضافة إلى تطبيقات الجهات الخارجية.

أهمية حماية البيانات الشخصية على الهاتف المحمول‎

تعد حماية البيانات الشخصية على الهاتف المحمول من أهم الأمور التي يجب مراعاتها، حيث يحتوي الهاتف المحمول على الكثير من المعلومات الحساسة الخاصة بالمستخدم، مثل المواقع التي يتم زيارتها والرسائل والصور ومعلومات الدفع والتطبيقات المستخدمة، وإذا تم الحصول على هذه المعلومات بشكل غير قانوني، يمكن استخدامها لأغراض غير مشروعة، مما يعرض خصوصية المستخدم للخطر. لذلك، يجب أن يكون لدى المستخدم حماية مثلما هو الحال في تحديث أنظمة التشغيل وكلمات المرور القوية وتجنب تحميل التطبيقات غير الموثوق بها، وبذلك يمكن الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية وتجنب التعرض للخطر.