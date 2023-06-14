آبل تتيح ميزة حل مشكلة نسيان الرقم السري في آيفون وآيباد

تم إطلاق نظام التشغيل الجديد iOS 17 من قبل شركة أبل في مؤتمر WWDC السنوي للمطورين الذي أقيم الأثنين قبل الماضي، يحتوي أحدث تحديث لنظام تشغيل آيفون على العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك الملصقات الحية في الرسائل وتصحيح تلقائي محسّن يسهل مشاركة معلومات الاتصال، وإذا كنت قد قمت بالتسجيل في برنامج مطوري Apple، يمكنك تنزيل iOS 17 على جهاز آيفون الخاص بك، ولكن قبل أن تقوم بذلك هناك بعض الأشياء التي يجب عليك معرفتها، إليك كل ما يجب عليك فعله قبل تثبيت iOS 17 على جهازك.

تأكد من تحديث هاتفك الآيفون

من الأهمية تحديث هاتفك الآيفون إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل قبل التحديث إلى iOS 17، ذلك يساعد على تجنب المشاكل المحتملة وضمان توافق النظام مع الجهاز، ولتحديث آيفون إلى أحدث إصدار من iOS 16، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق “الإعدادات” على جهازك.

انتقل إلى قسم “عام”.

ابحث عن “تحديث البرنامج” واضغط عليه.

ستقوم الآن بالبحث عن تحديثات المتاحة. إذا كان هناك تحديث متاح، ستظهر خيارات التحديث والتثبيت.

انتقل إلى الإصدار الأحدث المتاح واضغط على “تحديث” لبدء عملية التحديث.

بعد اكتمال عملية التحديث إلى أحدث إصدار من iOS 16، يمكنك أن تكون على استعداد لتثبيت iOS 17 عندما يتوفر.

عمل نسخة احتياطية

يجب عمل نسخة احتياطية لجهازك الآيفون قبل التحديث إلى iOS 17، خاصةً أنه يعد إصدارًا تجريبيًا وممكن أن يتسبب في مشاكل غير متوقعة، من خلال إنشاء نسخة احتياطية، ستضمن الحفاظ على البيانات الهامة في حالة حدوث أي مشكلات أو رغبتك في العودة إلى iOS 16، ولعمل نسخة احتياطية لجهازك الآيفون، يمكنك اتباع الخطوات التالية: