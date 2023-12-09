آبل تتجه نحو الابتكار: هواتف آيفون بشاشة كاملة وكاميرا مخفية قريبًا

تسعى شركة آبل، بالتعاون مع شركاءها، إلى إحداث ثورة في تصميم هواتف آيفون من خلال تطوير شاشات تغطي الواجهة بالكامل وكاميرات مخفية تحت الشاشة، تتبنى هذه الفكرة الرائدة نهجًا يتجاوز التصاميم التقليدية، حيث تعمل الشركة على إدماج الكاميرا الأمامية بطريقة تجعلها غير مرئية في الشاشة.

وفقًا لما أفادت به منصة The Elec الكورية الجنوبية، بدأت شركة LG Innotek في تطوير هذه التقنية الجديدة، يُعد تطوير كاميرا تحت الشاشة تحديًا فنيًا كبيرًا، نظرًا لأن الشاشة قد تقلل من كمية الضوء الواصلة إلى عدسة الكاميرا، مما قد يؤثر سلبًا على جودة الصور.

على عكس الكاميرات الأمامية التقليدية التي تستقبل الضوء بشكل مباشر، تواجه الكاميرات المخفية تحت الشاشة مشكلة فقدان بعض الضوء أثناء مروره عبر لوحة الشاشة، لمواجهة هذا التحدي، تعمل LG Innotek على تطوير نظام عدسات متخصص قادر على تقليل الانحرافات البصرية وتعزيز نفاذية الضوء، وقد سُجلت براءة اختراع لهذه التقنية مؤخرًا.

من ناحية أخرى، تعمل شركة LG Display، الشركة الشقيقة لـ LG Innotek، على تطوير شاشات بنفاذية ضوء تصل إلى 20% في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2024، مما يجعلها تقترب من معايير آبل.

وفقًا للتقارير، تخطط آبل لإدماج تقنية التعرف على الوجه Face ID تحت الشاشة بحلول عام 2025 في هواتف آيفون 17 برو، هذه الخطوة ستمهد الطريق لإطلاق هواتف آيفون بشاشة كاملة وبدون أي نتوءات أو فتحات للكاميرا، مما يعد تطورًا كبيرًا في تصميم الهواتف الذكية.