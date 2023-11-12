آبل تبتكر جيلًا جديدًا من البطاريات لعهد تقني متقدم

تقدم آبل نقلة نوعية في عالم البطاريات المخصصة للأجهزة الإلكترونية، حيث تشير التقارير الحديثة إلى أن الشركة تعمل على تطوير بطارية فريدة من نوعها لتحسين وتطويل عمر البطارية في هواتف الآيفون القادمة بشكل ملموس.

هذا التطور الطموح، الذي يتوقع أن يرى النور تجاريًا بحلول العام 2025، يأتي حسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة ET News الكورية استنادًا على معلومات مستقاة من مصادر مطلعة داخل الصناعة.

تدخل الشركة في أعماق العملية التطويرية بتركيزها على الأنود والكاثود، اللذين يشكلان العمود الفقري لأداء البطارية، وتهدف آبل من خلال ذلك إلى إحداث ثورة في الأداء البطاري بتقديم تكنولوجيا جديدة كليًا.

تعمل آبل على تصميم مواد الكاثود الجديدة عبر دمج مواد خام متنوعة مثل النيكل والكوبالت والمنغنيز والألمنيوم لتحقيق تركيبة محسنة تعزز من كثافة الطاقة والإخراج والاستقرار للبطاريات.

ولم تغفل الشركة عن أهمية الابتكار في هذا الجانب حيث تنظر في استخدام أنابيب الكربون النانوية كمواد موصلة تعمل على تعزيز أداء البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، تعكف آبل على تحسين مواد الأنود من خلال زيادة محتوى السيليكون، الأمر الذي يمكن أن ينعكس إيجابًا على سعة البطارية ويقلل من زمن الشحن والتفريغ.

ورغم التحدي الذي يمثله توسع السيليكون خلال دورة الشحن، تشير التكهنات إلى أن آبل قد وجدت حلاً فعالًا لهذه المشكلة.

تصنيع بطارية لم تُستخدم بعد في السوق العالمي

تتطلع الشركة لخلق بطارية لم تُستخدم بعد في السوق العالمي، مواكبةً بذلك الطلب المتزايد على بطاريات ذات أداء عالٍ، لا سيما مع تنامي تجربة المستخدم في مجالات مثل الواقع المختلط والميتافيرس.

ولا شك أن آبل تضع في حسابها تعزيز قدرات البطاريات من خلال الابتكار في تطوير المواد الأولية لضمان أعلى مستويات الأداء.