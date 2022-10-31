مرتضى منصور يعلن: كشف الحقائق يوم الخميس وهذه حقيقة ماحدث مع شيكابالا

كشف المستشار مرتضى منصور عدة مفاجآت في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي في موقع يوتيوب، وتحدث عن جلسته مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتحدث عن شيكابالا. ماذا قال؟.

مرتضى منصور سوف يكشف كل الحقائق

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، إنه جلس مع وزير الشباب والرياضة لمدة ساعتين، تحدث فيها عن كل الأمور التي تخص القلعة البيضاء.

وأكد أن جلسته مع الوزير ليس لها علاقة بهزيمة الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر، وشدد على أن كرة القدم مكسب وخسارة وتعادل ولا يوجد فريق يكسب دائما.

وأعلن مرتضى منصور إنه سوف يكشف كل الحقائق وما يتعرض له نادي الزمالك من أزمات متعمدة، وذلك يوم الخميس القادم على شاشة قناة الزمالك.

مرتضى منصور: بتشتم طول اليوم من لجان الخطيب

أكد مرتضى منصور إنه يتعرض للسب والشتم طوال 24 ساعة يوميا، من صفحات تابعة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأشار إلى أن جمهور الزمالك محترم لا يسب ولا يشتم مثلما تفعل بعض من جماهير الأندية الأخرى.

وتطرق إلى أزمة شيكابالا في مباراة السوبر، وأكد أن كابتن الفريق تعرض للإهانة دون أن يفعل أي شيء، ومن أهانوه ينتسبون زورا للنادي الأهلي.

وكشف مفاجأة، وهي إنه قام بعرض صور كل من يتطاول عليه وعلى أسرته وعلى قناة الزمالك على أجهزة الدولة المختلفة وفي انتظار قرار من النائب العام.