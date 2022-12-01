هل يرتدي إمام عاشور التيشرت الأحمر؟.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة ويحسم جدل “بن شرقي”

أثارت الأخبار المتداولة عن عودة أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك مجددا جدلا واسعا في الساعات الماضية، كما أن أخبار أخرى تحدثت عن إمكانية انتقال إمام عاشور نجم خط وسط القلعة البيضاء للنادي الأهلي. فما حقيقة كل هذه الأمور؟.

مرتضى منصور يوضح حقيقة عودة بن شرقي

كشف المستشار مرتضى منصور عن حقيقة الأخبار المتداولة عن عودة لاعب الجزيزة الإماراتي، أشرف بن شرقي، إلى نادي الزمالك.

وأشار إلى أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن الزمالك لم يفاوض بن شرقي من أجل العودة لصفوف الفريق الأبيض.

حقيقة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي

كشف مرتضى منصور مفاجأة عن سبب انتشار أخبار تزعم وجود مفاوضات بين الأهلي وإمام عاشور.

وأوضح أن كل ذلك يحدث من أجل الضغط على إدارة الزمالك حتى تجدد عقد اللاعب، مشيرا إلى أن إمام لا يفكر في ارتداء التيشرت الأحمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، ويأمل في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على لقب الدوري.