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هل يرتدي إمام عاشور التيشرت الأحمر؟.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة ويحسم جدل “بن شرقي”

محمد مختار

أثارت الأخبار المتداولة عن عودة أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك مجددا جدلا واسعا في الساعات الماضية، كما أن أخبار أخرى تحدثت عن إمكانية انتقال إمام عاشور نجم خط وسط القلعة البيضاء للنادي الأهلي. فما حقيقة كل هذه الأمور؟.

هل يرتدي إمام عاشور التيشرت الأحمر؟.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة ويحسم جدل "بن شرقي" 1 1/12/2022 - 11:12 ص

مرتضى منصور يوضح حقيقة عودة بن شرقي

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sport الجديد الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري

كشف المستشار مرتضى منصور عن حقيقة الأخبار المتداولة عن عودة لاعب الجزيزة الإماراتي، أشرف بن شرقي، إلى نادي الزمالك.

وأشار إلى أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن الزمالك لم يفاوض بن شرقي من أجل العودة لصفوف الفريق الأبيض.

مرتضى منصور، الزمالك، إمام عاشور
إمام عاشور

حقيقة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي

كشف مرتضى منصور مفاجأة عن سبب انتشار أخبار تزعم وجود مفاوضات بين الأهلي وإمام عاشور.

وأوضح أن كل ذلك يحدث من أجل الضغط على إدارة الزمالك حتى تجدد عقد اللاعب، مشيرا إلى أن إمام لا يفكر في ارتداء التيشرت الأحمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الدوري المصري، في تمام  الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، ويأمل في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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