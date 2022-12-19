ستة لاعبين خارج قائمة الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود في مباراة الجولة الثامنة

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره نادي حرس الحدود في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم، والتي تقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورت المالك الحصري لحقوق بث مباريات الدوري المصري.

هذا وأعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائمة تضم اللاعبين المشاركين في اللقاء أمام حرس الحدود، والتي تبين من خلالها غياب ستة لاعبين عن القائمة، وهم كلا من عبدالله جمعة وسيف فاروق جعفر، وذلك لأسباب فنية، وكذلك كلا من محمود حمدي الونش، ومصطفى شلبي، وإبراهيما ندى للإصابة، وكذلك اللاعب محمد عبدالشافي لعدم الجاهزية البدنية.

وقد شملت القائمة النهائية لفريق نادي الزمالك في مواجهة نادي حرس الحدود كلا من في مركز حراسة المرمى محمد عواد، ومحمد صبحي، وفي مركز الدفاع كلا من عمر جابر، وأحمد فتوح، وحمزة المثلوثي، ومصطفى الزناري، وحسام عبدالمجيد، ومحمد عبدالغني، وفي مركز خط الوسط كلا من محمد أشرف روقا، ونبيل دونجا، وشيكابالا، ويوسف أوباما، ويوسف أسامة نبيه، وأحمد زيزو، وسيد نيمار، وفي مركز الهجوم كلا من يوسف حسن، وسيف الدين الجزيري، سامسون أكينولا.

هذا ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من خلال سبع مواجهات في الدوري، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في اثنين، دون تلقي أي خسارة، في الدوري حتى الآن، ويسعى الفريق لحصد الثلاث نقاط خلال الواجهة ليتخطى نادي فيوتشر الذي يسبقه بفارق نقطة ويحتل المركز الثاني.