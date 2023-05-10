طريقة حجز تذاكر مباراة الاتفاق والشباب في دوري روشن السعودي وموعدها والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من جمهور كرة القدم السعودي عن طريقة حجز تذاكر مباراة الاتفاق والشباب ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي، ويرغب كلا الفريقين في اقتناص الثلاث نقاط لهذة المباراة الهامة من أجل تحسين ترتيبهما في جدول الدوري، حيث يدخل نادي الاتفاق السعودي هذة المباراة وفي جعبتة 30 نقطة من لعب 25 مباراة جعلته في المركز التاسع، أما نادي الشباب صاحب المركز الثالث لديه 53 نقطة حصدها من لعب 25 مباراة، وإليكم متابعي موقع نجوم مصرية، كيفية حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني، وموعد عرض المباراة والقنوات الناقلة لها واسعار التذاكر الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة نادي الشباب ونادي الاتفاق

من المنتظر أن يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، المباراة التي ستجمع نادي الشباب ونادي الاتفاق، يوم الأحد الموافق الرابع عشر من مايو الجارى، في تمام الساعة 07.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وأنه من المنتظر أن يتم بث المباراة عبر قناة SSC الرياضية السعودية، لكي يسهل على المواطنين متابعتها ومشاهدتها، وإليكم اسعار تذاكر المباراة، وطريقة حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني.

طريقة حجز تذاكر مباراة نادي الشباب ونادي الاتفاق

يتم حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- الخطوة الاولى قم بالدخول الي موقع تكت مكس (اضغط هنا)

2- الخطوة الثانية قم بالضغط على مباراة نادي الشباب ونادي الاتفاق كما هو موضح في الصورة.

3- الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط اضغط على “أحجز الآن”.

4-الخطوة الرابعة : قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم قم بتسجيل الدخول.

5- الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.