Yalla-shoot| بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم أمام باريس سان جيرمان في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة رقم 1، على المستوي المحلي فقد خاض ريال مدريد حتى الآن 4 مباريات استطاع الفوز في مباراتين وتعادل في 2 آخرين وترتيبه الآن في جدول الدوري الإسباني المركز الثالث برصيد 8 نقاط، على الجانب الآخر باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يحتل الآن صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة بعد 5 جولات فاز منهم في 4 مباريات فقط منذ إنطلاق الدوري.







ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

دقائق قليلة تفصلنا عن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والتي من المُقرر إنطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءً وفق توقيت مصر، في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة الأولي، جدير بالذكر أن ليفربول في مباراة أمس قد تلقي هزيمة قاسية أمام نظيره نابولي، وهُزم تشيلسي أمام نظيره فالنسيا، والآن نتابع معكم نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر.







تشكيل الفريقين

كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، وضمت التشكيلة في الهجوم كل من بنزيما، هازارد، جاريث بيل، بينما في خط الوسط كل من كاسيميرو، كروس، و رودريجيز، وفي خط الدفاع كل من فيرلاند ميندى، ميليتاو، فاران،و كارفخال وأخيراً في حراسة المرمي كورتوا.

على الجانب الأخر، نستعرض لكم تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد اليوم وضمت التشكيلة الأساسية كل من في خط الهجوم بابلو سارابيا، ماورو إيكاردى، ودى ماريا، بينما في خط الوسط كل منماركو فيراتى، جاى، وماركينيوس، وفي خط الدفاع كل من خوان بيرنات، مونييه، تياجو سيلفا، وكيمبيمبى، وأخيراً في حراسة المرمي نافاس.







بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم

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