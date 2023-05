آخر أخبار ومباريات حدث WWE Night of Champions 2023 في السعودية

أيام قليلة تفصلنا عن حدث Night of Champions 2023 الذي سيقام في جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية يوم 27 مايو القادم، سيشهد الحدث مشاركة نخبة من نجوم WWE مثل رومان رينز وبروك ليسنر وكودي رودز وسيث رولينز، وستكون فيه جميع ألقاب الاتحاد على المحك سواء في فئة الرجال أو النساء، وسواء في الألقاب العالمية أو الثانوية، كما سيكون هذا الحدث مناسبة خاصة لرومان رينز، الذي سيصل إلى 1000 يوم كبطل عالمي مطلق لاتحاد WWE، من الجدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يكون اسم الحدث King and Queen of the Ring ولكن تم تغييره للاسم الحالي دون إبداء أي تفاصيل عن السبب.

مباريات عرض WWE Night of Champions 2023

يتضمن حدث Night of Champions 2023 ثلاثة نزالات رئيسية، أبرزها مواجهة سيث رولينز ضد اي جاي ستايلز على حزام World Heavyweight Championship، هذه المواجهة تعتبر من أصعب المواجهات في العرض، لأن كلًا من رولينز وستايلز يمتلكان موهبة وخبرة وشعبية كبيرة، وقد أثبتا ذلك بالفوز على نخبة من المصارعين مثل فين بالور وبوبي لاشلي خلال مرحلة التصفيات في العروض الأسبوعية، لذلك لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتيجة هذه المواجهة، فقد تكون فرصة لرولينز لإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل، أو قد تكون فرصة لستايلز لإثبات نفسه مجددًا بعد صيام دام 5 سنوات عن الألقاب العالمية.

في نزال آخر، سيواجه بروك ليسنر كودي رودز في إعادة لمباراتهما التي أقيمت في Backlash 2023، والتي انتهت بفوز رودز بعد تثبيت ليسنر بشكل سريع، لذلك هاجم ليسنر رودز في أحد عروض الرو وأوسعه ضربًا لينتقم منه ويتحداه في مباراة أخرى في عرض السعودية، فهل سيتمكن كودي رودز أن يتغلب على بروك ليسنر للمرة الثانية على التوالي؟

بعد خسارة الأوسوز لألقاب الفرق المطلقة أمام كيفن أوينز وسامي زين في الليلة الأولى من عرض WrestleMania 39، أصبح رومان رينز غاضبًا من الأوسوز وقرر أن يستبدلهم بسولو سيكوا في نزال لاستعادة الألقاب مرة أخرى إلى البلودلاين، فهل سيتمكن زعيم القبيلة وحليفه من هزيمة سامي زين وكيفن أوينز؟

أحد النزالات التي تستحق المشاهدة في حدث Night of Champions 2023 هو نزال البطل القاري جونتر ضد المتحدي مصطفى علي، الذي حقق فوزًا مفاجئًا في مباراة باتل رويال أقيمت في عرض الرو الأخير، هذا النزال يجمع بين مصارعين ذوي أساليب مختلفة، فجونتر يتميز بالقوة والعنف والضربات القوية، بينما مصطفى علي يتميز بالخفة والمرونة والحركات السريعة، فهل سيتمكن مصطفى علي من تحقيق حلمه والفوز بلقبه الأول في WWE؟ أم سيثبت جونتر أنه لا يوجد منافسًا له على اللقب؟

وبالنسبة للمباريات النسائية يوجد مباراة بين بيانكا بلير وأسكا على لقب الرو للسيدات، بالإضافة لاحتمالية وجود مباراة بين بيكي لينش وتريش ستراتس.

