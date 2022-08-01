ماذا يخفي محمد صلاح في معصمه؟ | مميزات سوار Whoop

لعب محمد صلاح مباراته الأخيرة ضد مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية وهو مرتديًا سوار Whoop الذكي وهو أحد أجهزة تتبع الصحة واللياقة البدنية، عبارة عن جهاز صغير الحجم يتم ارتداؤه في معصم اليد لقياس المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان بشكل مستمر، حيث يعطي بيانات ومعلومات دقيقة تساعد الرياضي على تحسين حالته الصحية وتعافيه من أي إجهاد بدني بشكل أسرع.

سوار Whoop الذكي

يعمل سوار Whoop الذكي بالتكنولوجيا القابلة للارتداء، وتكمن وظيفته في استشعار حالة الجسم وإعطاء معلومات وبيانات تساعد على تحسين اللياقة البدنية للرياضيين، كما أنه يحتوي على الكثير من المميزات مثل:

يتتبع أنماط التمرين. يقوم بحساب السعرات الحرارية. مقاوم للماء لذلك يمكن ارتداؤه أثناء السباحة. مراقبة معدلات ضربات القلب والتنفس وتتبع النوم. صغير الحجم لذلك يمكن ارتداؤه بسهولة في أي وقت. معرفة ما يحتاجه الجسد من أجل التعافي من الإجهاد البدني.

محمد صلاح

من الجدير بالذكر فاز نادي ليفربول بالدرع الخيرية بعد انتصاره على نادي مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أحرز محمد صلاح هدف وصنع آخر ليقود الفريق الأحمر بالفوز بأول بطولة في الموسم الجديد، كان الهدف من ضربة جزاء ومرر التمريرة الحاسمة إلى اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ليقوم هو بدوره بإحراز الهدف.

ستبدأ أولى مواجهات فريق ليفربول في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 6 أغسطس القادم ضد فريق فولهام الصاعد حديثًا بعد حصده للمركز الأول من ترتيب التشامبيون شيب الموسم الماضي ليضمن بذلك صعوده للدوري الممتاز رفقة بورنموث ونوتنيجهام فوريست.