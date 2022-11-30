موعد مباراة تونس وفرنسا والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة هامة وقوية تجمع المنتخب التونسي بالمنتخب الفرنسي حامل اللقب، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويتصدر منتخب الديوك الفرنسية المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على أستراليا والدنمارك، بينما يتذيل المنتخب التونسي المجموعة بنقطة واحدة بعد تعادله مع الدنمارك في المباراة الأولى، في حين يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفه يأتي منتخب الدنمارك في المركز الثالث بنقطة واحدة متساويًا مع نسور قرطاج.

تقام مباراة تونس وفرنسا مساء اليوم الأربعاء، الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

تعرض مباراة تونس وفرنسا عبر قنوات: “beIN Sports Max 1″، و”beIN 4K HDR”، و”Alkass EXTRA One HD”، و”bein sport المفتوحة”.

تأتي المباراة بتعليق صوتي لكلًا من: عصام الشوالي، عبر قناة “bein sport”، وأحمد الطيب، عبر قناة “Alkass EXTRA One HD”.