موعد مباراة الزمالك في دور الـ 64 في بطولة دوري أبطال افريقيا 2023

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مراسم قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء في مقره بالقاهرة، في حضور العديد من ممثلي الأندية المشاركة بالبطولة.

حيث كشفت قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم، عن تحديد مواجهة الزمالك المصري مع فريق اليكت من (تشاد) في دور الـ 64 من منافسات البطولة القارية.

وقد قرر الاتحاد الأفريقي سابقاً ان يشارك الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي بداية من الدور التمهيدي الأول.

موعد مباراة الزمالك واليكت التشادي في دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا 2023

تقام مباراة الزمالك واليكت في ذهاب الدور التمهيدي أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر المقبل، وتقام مباراة الإياب أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

بينما ستقام مباريات الذهاب في دور ال 32 خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، وستقام مباريات الإياب خلال الفترة من 14 إلى 16 من الشهر نفسه.

وخرج الزمالك من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة العام الماضي من المسابقة القارية.

وننتظر أن يقدم الفريق المصري نتائج متقدمة في هذه النسخة الجديدة من البطولة وتحقيق مراكز جيدة تليق بالنادي العريق وجماهيره.