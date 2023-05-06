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الجولة 26.. موعد مباراة التعاون والرائد في دوري روشن ورابط حجز التذاكر

محمد مختار

يستعد نادي التعاون السعودي إلى خوض مباراة قوية سوف تجمعه مع نادي الرائد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي. في السطور التالية سوف نتعرف على رابط حجز تذاكر المباراة والموعد.

الجولة 26.. موعد مباراة التعاون والرائد في دوري روشن ورابط حجز التذاكر 3 6/5/2023 - 11:33 م

موعد مباراة التعاون والرائد

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تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة.

وتلعب المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتوقيت القاهرة.

ترتيب التعاون والرائد في جدول دوري روشن

يدخل فريق التعاون المباراة وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن خاض 25 مباراة وحصد 40 نقطة.

ويحتل فريق الرائد المركز 11 في جدول الترتيب، بعد أن لعب 25 مباراة وحصد 29 نقطة.

وسوف تشهد مباراة التعاون ضد الرائد منافسة قوية؛ لأن الأول يسعى إلى الدخول للمربع الذهبي، ويدخل المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه على المتصدر في الجولة الماضية، بينما فريق الرائد يرغب في تحسين مركزه في جدول الترتيب.

رابط حجز تذاكر المباراة

يمكن حجز التذاكر بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للحجز وهو موقع تكت مكس.

  • بعد الذهاب إلى الموقع قم بالنقر على احجز الآن.
  • بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
  • في الخطوة التالية عليك تحديد عدد التذاكر وأماكن المقاعد.
  • وأخيرا قم بتفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

تذاكر مباراة التعاون والرائد، التعاون ضد الرائد الجولة 26.. موعد مباراة التعاون والرائد في دوري روشن ورابط حجز التذاكر 1 6/5/2023 - 11:33 م الجولة 26.. موعد مباراة التعاون والرائد في دوري روشن ورابط حجز التذاكر 2 6/5/2023 - 11:33 م

ويرجى العلم أن أسعار تذاكر مباراة الرائد والتعاون تبدأ من 20 ريال سعودي وحتى 200 ريال.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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