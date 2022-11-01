عاتب نفسك أولا.. رسالة إلى إدارة الزمالك من برنامج أكشن مع وليد

ناقش الإعلامي وليد الفراج في برنامج أكشن مع وليد، المذاع عبر فضائية mbc action، خبر شكوى إدارة الزمالك من الظلم الذي تتعرض له في موضوع الرعاية.

أكشن مع وليد يناقش موضوع رعاية الأهلي والزمالك

قام الإعلامي وليد الفراج بالتطرق لخبر يتحدث عن شكوى إدارة الزمالك من الفارق الكبير في الرعاية بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي، متسائلين: كيف نحصل على 30 مليون والأهلي يحصل على مليار.

رغم العمري: يجب أن تلوم إدارة الزمالك نفسها أولا

قال وليد الفراج: يبدو أن في كل دوري هناك مشكلة الألوان، وكل فريق يشعر بأن الفريق الآخر هو من يحصل على الدعم، هل يجب أن يحدث تساوي في الرعاية حتى يشعر الجميع بالعدالة؟.

جاء ذلك في الوقت الذي فند فيه المحلل الرياضي رغم العمري أسباب حصول الأهلي على عقد رعاية أكبر من الزمالك.

وأكد أن هذه الأمور تخضع لمعايير كثيرة أبرزها حجم الشعبية، وقوة التأثير، ومدى قدرة الإدارة على التسويق للنادي بشكل جيد.

وطالب من إدارة الزمالك أن تلوم نفسها قبل أن توجه اللوم للأهلي، وأن تسعى للتسويق لنفسها جيدا، خاصة وأن موضوع الرعاية هو أمر خاص ولا يتعلق بالحكومة حتى يتم التساوي فيه بين كل الأندية.