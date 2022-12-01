موعد مباراة إسبانيا واليابان والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الإسباني بنظيره الياباني مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب كوستاريكا الذي يحتل المركز الثالث في عدد النقاط، بينما يتذيل المجموعة المنتخب الألماني بنقطة واحدة.

وتعتبر المجموعة الخامسة هي المجموعة الأكثر تعقيدًا في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، حيث أن المنتخبات الأربعة لها حظوظ في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وسوف يتم حسم مصير كلًا منهم خلال الساعات المقبلة.

تقام مباراة إسبانيا واليابان اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

تعرض مباراة إسبانيا واليابان عبر قنوات “beIN sports HD MAX 1″، و”beIN SPORTS connect”، و”Alkass EXTRA one HD”.

تأتي مباراة إسبانيا واليابان بتعليق صوتي لكلًا من: حسن العيدروس، عبر قناة “beIN sports HD MAX 1″، وسمير المعيرفي، عبر قناة “Alkass EXTRA one HD”.