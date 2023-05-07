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موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي العدالة والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-1444

عبد الله إبراهيم

يستضيف استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الاحساء، مباراة قوية ستجمع بين كل من نادي العدالة والوحدة، في أطار منافسات الجولة الـ 26 في دوري روشن السعودي 2023، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي العدالة والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-1444 5 7/5/2023 - 10:11 ص

موعد مباراة نادي العدالة والوحدة القادمة 1444 ه‍

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يستضيف استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الاحساء، المباراة التي ستجمع نادي العدالة والوحدة، يوم الإثنين الموافق 08 مايو 2023، في تمام الساعة 07.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما وتم طرح تذاكر المباراة على موقع تكت مكس، على النحو التالي.

موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي العدالة والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-1444 1 7/5/2023 - 10:11 ص

خطوات حجز تذاكر “مباراة نادي العدالة والوحدة” عبر موقع تكت مكس

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على حجز تذاكر “مباراة العدالة والوحدة”.

موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي العدالة والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-1444 2 7/5/2023 - 10:11 ص

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن”.

موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي العدالة والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-1444 3 7/5/2023 - 10:11 ص

• الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي العدالة والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-1444 4 7/5/2023 - 10:11 ص

• الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.

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عبد الله إبراهيم

مدون ومنشئ محتوى إلكتروني بموقع نجوم مصرية، مهتم بنشر كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا ومتابعة الاخبار المصرية والعربية.

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