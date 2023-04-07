موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي الخليج والشباب في دوري روشن السعودي 2023-1444

يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، مباراة قوية ستجمع بين كل من نادي الخليج والشباب، ويأتي ذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023، وفي السطور التالية سنتعرف على خطوات حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني.

موعد مباراة نادي الخليج والشباب القادمة 1444 ه‍

يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد المباراة التي ستجمع بين نادي الخليج والشباب، يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 09.00 مساء بتوقيت القاهرة، كما ويتم نقل المباراة عبر قناة SSC، فيما وتم طرح تذاكر المباراة على موقع تكت مكس على النحو التالي.

خطوات حجز تذاكر مباراة نادي الخليج والشباب عبر موقع تكت مكس

يتم حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني، عبر أتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولي قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة “مباراة نادي الخليج والشباب”.

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على ايقونة ” احجز الآن “.

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد عدد التذاكر، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة، وطباعة التذاكر على الجوال للدخول بها للمباراة.