جواردادو: منتخب السعودية منافس خطير.. وغدا يوم حاسم للجميع

تحدث قائد منتخب المكسيك أندريس جواردادو، عن صعوبة مواجهة منتخب السعودية، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022.

ووصف جواردادو، الأخضر بـ«المنافس الخطير»، وأشار إلى أن منتخب بلاده يملك لاعبين أصحاب خبرة، وأن غدًا سيكون يوم حاسم للجميع.

وأكد اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد بعد تعرضه لارتجاج في لقاء الأرجنتين الماضي.

وعن تأثير خسارة منتخبه من الأرجنتين بهدفين دون رد على معنويات اللاعبين، أجاب المكسيكي جواردادو أنه يجب عليهم نسيان خسارة الأرجنتين للفوز على السعودية، مشيراً أن لديهم الإمكانات لفعل ذلك.

وأبدى جواردادو فخره واعتزازه بالمشاركة في خمسة نسخ مونديالية، موضحاً أن المشاركة في جميع النسخ هو نتاج ما قدمه خلال الأعوام الماضية، وتعرضه إلى الانتقادات قبل البطولة.