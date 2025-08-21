مفاجأة.. رسالة محمد صلاح لليويفا بشأن غزة تغزو إنجلترا بطريقة مثيرة

لا تزال أزمة تغريدة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حديث الشارع الرياضي ووسائل الإعلام العالمية، بعدما فتح النار على المؤسسة الأوروبية بسبب طريقة نعيها لأسطورة الكرة الفلسطينية سليمان العبيد.

صلاح ينتقد بيان يويفا

نشر الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” رسالة وداع للعبيد، واصفًا إياه بـ “بيليه فلسطين” وصاحب الموهبة التي منحت الأمل للأجيال، لكن دون أي إشارة لظروف استشهاده.

وهنا تدخل محمد صلاح، معيدًا نشر التغريدة مع تعليق ناري قال فيه:

“هل يمكن أن تخبرونا كيف مات، وأين، ولماذا؟”

في إشارة واضحة لانتقاده تجاهل الاتحاد الأوروبي الحديث عن استشهاد اللاعب نتيجة غارة إسرائيلية في غزة أثناء انتظاره للمساعدات.

تفاعل عالمي ورسالة إنسانية

تغريدة محمد صلاح تحولت إلى حديث الجماهير والإعلام، حيث اعتبرها كثيرون موقفًا إنسانيًا جريئًا يجسد التزامه بقضايا الشعوب، ويؤكد أن صوته يتجاوز حدود كرة القدم.

وفي تطور لافت، أعلن موقع Philosophy Football البريطاني عن طرح قمصان مطبوع عليها رسالة صلاح الشهيرة الموجهة لليويفا، وذلك بسعر 27 جنيهًا إسترلينيًا، لتتحول كلماته إلى رمز للتضامن والدعم.

سليمان العبيد.. بيليه فلسطين

رحيل سليمان العبيد، الذي مثّل منتخب فلسطين في 24 مباراة دولية، كان صادمًا لعشاق الكرة، خاصة أنه يُعد من أبرز المواهب الكروية في تاريخ فلسطين. ورغم رحيله المأساوي، فإن اسمه سيظل خالدًا في ذاكرة الجماهير العربية والعالمية.