“ON” رابط تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 21 متاح الآن عبر منصة مكاني وموعد المباراة والأسعار

أعلن نادي الفتح من خلال الحساب الرسمي له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن فتح رابط حجز تذاكر مباراة الفتح والاتحاد القادمة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، عبر منصة مكاني لحجز التذاكر وحدد الأسعار لجميع الدرجات، للمباراة المرتقبة بين الفريقين يوم 18 مارس القادم، على ملعب الفتح أستاد الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء شرق المملكة، بعد أن حسم العميد الصعود لنصف نهائي أغلى الكؤوس على حساب الفيحاء، بالفوز بركلات الترجيح من نقطة الجزاء 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، ويسعى اليوم لمواصلة رحلة البحث عن لقب الدوري الذي بتصدره برصيد 47 نقطة.

رابط حجز تذاكر مباراة الفتح والاتحاد

منصة مكاني هي الرابط المخصص لبيع التذاكر ويمكن الدخول عليها الآن، وحجز التذكرة التي ترغب بها بأتباعك الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على منصة makani.com.sa .

. النقر على تسجيل الدخول من أعلى الصفحة.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم تسجيل دخول.

سوف تنقل لصفحة جديدة مطلوب منك تسجيل كافة بياناتك الشخصية بدقة.

بعد تسجيل البيانات أضغط على التعهد بصحة البيانات المسجلة والموافقة على الشروط والاحكام.

حدد نوع وفئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم الكرسي الذي تريد الجلوس عليه في الملعب.

أدفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز وأطبع التذكرة على الجوال المسجل في طلب الحجز وقدمها عند الدخول للملعب.

أسعار تذاكر المباراة

كما هو معلوم فأن المباراة هي مباراة نادي الفتح، فهو من يحدد الأسعار وأعلن عن الأسعار للجماهير كما يلي،”الدرجة الثانية الواجهة 75 ريال شاملة الضريبة/ الدرجة الأولى يمين ويسار بسعر 100 ريال/ المنصة 500 ريال”.

تاريخ مواجهات الاتحاد ضد الفتح في الدوري

قبل المباراة تقابل الفريقين في 20 مباراة في دوري المحترفين، كان أخرها مباراة الدور الأول التي فاز بها العميد بثلاثة أهداف لهدف، وفي جميع اللقاءات حقق الاتحاد الفوز في 8 مباريات، بينما فاز الفتح في 4 مباريات وحل التعادل في 8 مباريات، سجل العميد 40 هدف في شباك الفتح، وسجل الفتح 31 هدف في شباك العميد.

موعد مباراة الاتحاد والفتح القادمة في الدوري

13.00 : الواحدة مساءً بالتوقيت الدولي غرينتش.

15.00 : الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

16.00 : الساعة الرابعة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل المباراة