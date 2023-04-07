طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن والموعد والقناة الناقلة

أعلن نادي الفيحاء السعودي عن رابط حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء، التي تأتي ضمن منافسات الأسبوع 23 من دوري روشن السعودي. في السطور التالية سوف نتعرف على موعد مباراة الفيحاء والنصر ورابط حجز تذاكر المباراة.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن

تقام مباراة النصر ضد الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية “استاد الملك سلمان” مساء يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري من عام 2023.

وتقام المباراة بحضور جماهيري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت مصر.

للقاء الأحـد نتأهب 🙏 pic.twitter.com/dXLFXJrMMN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 7, 2023

القنوات الناقلة وموقف الفريقين

يتم نقل المباراة عبر قناة ssc الرياضية السعودية، ومن خلال تطبيق شاهد vip للمشتركين في التطبيق.

ويدخل النصر السعودي المباراة وعينه على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني الآن برصيد 52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر وهو فريق الاتحاد.

ويدخل فريق الفيحاء المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويبحث عن تحقيق مفاجأة تمنح الفريق الثقة وتمكنه من الصعود في جدول الترتيب.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء

يمكن حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء من خلال الدخول إلى موقع حجز التذاكر الذي أعلن عنه نادي الفيحاء.

بعد ذلك قم بالنقر على احجز تذكرتك.

سوف تفتح لك صفحة تسجيل الدخول من خلال الإيميل وكلمة المرور.

بعد التسجيل سوف تختار عدد التذاكر وأماكن المقاعد.

وأخيرا عليك تفعيل عملية شراء التذاكر عن طريق الدفع بوسيلة الدفع الخاصة بك.

كان هذا كل شيء عن كيفية حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن وموعد المباراة والقنوات الناقلة.