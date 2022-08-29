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مرتضى منصور: ما بعملش زي صاحبنا اللي أهدر المال العام وجاب حسين الشحات بـ 160 مليون

أسامة مقلد

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سؤال بعض مشجعي الفريق الأبيض عن الصفقات الجديدة، مؤكدًا أن هذا ليس من شأن الجمهور.

مرتضى منصور: ما بعملش زي صاحبنا اللي أهدر المال العام وجاب حسين الشحات بـ 160 مليون

وردًا على أحد المشجعين الذي يسأل أين الصفقات؟ قال منصور، في تصريحات لقناة “الزمالك”: “مالكش دعوة.. انت مش بتخش أوضة العمليات مع الدكتور.. انت بس تستنى نجاح العملية وتحتفل بالبطولات.. لكن الكلام ع الصفقات مش دورك”.

وأضاف منصور، قائلًا: “تعاقدت مع أحمد أيمن منصور وزكريا الوردي في صفقات انتقال حر.. مش زي ما عمل صاحبنا اللي أهدر المال العام واتعاقد مع حسين الشحات بـ 160 مليون جنيه”.

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وتابع منصور، أن زكريا الوردي كان ذاهبًا للاحتراف في فرنسا، ولكنه فضل الزمالك، موجهًا رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء قائلًا: “الصفقات اللي بتحلموا بيها هنتعاقد معها في جميع المراكز واكتر لكن ما تفرضش رأيك عليا لأني مش هقدر أفرض رأيي على فيريرا”.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة، يريد لاعب واحد رئيسي وأخر احتياطي في كل مركز، وهو من سيتحمل المسؤولية، والتعاقد مع زكريا الوردي، جاء بناءًا على رغبته حيث قال أنه يجمع في طريقة لعبه بين فرجاني ساسي وطارق حامد.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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