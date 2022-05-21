أعلن كيليان مبابي قراره برفض ريال مدريد والبقاء في باريس سان جيرمان

لم يُخفِ ريال مدريد اهتمامه بجذب كيليان مبابي إلى إسبانيا. من تجربة مع النادي عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا إلى مغازلة علنية جدًا للاعب الفرنسي الصيف الماضي.

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ولأشهر، كان الاعتقاد أنه سيقفز أخيرًا إلى النادي الذي كان يحلم منذ فترة طويلة باللعب فيه. لكن على الرغم من المفاوضات بين اللاعب والنادي ، بدأت تقارير متداولة صباح السبت أشارت إلى أن مبابي سيبقى في فرنسا لثلاث سنوات مقبلة بعد اختياره تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

قالت مصادر لشبكة ESPN، إن كيليان مبابي قال إنه سيبقى في باريس سان جيرمان، في تحول مفاجئ.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن ينتقل مبابي، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى البرنابيو هذا الصيف، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو. ولكن بعد تغيير رأيه في وقت متأخر، من المقرر أن يوقع مبابي عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان.

في وقت لاحق من يوم السبت ، أصدر باريس سان جيرمان مقطع فيديو لتأكيد أن مبابي وقع على التمديد.

ذكرت قناة Sky Sports أن عقد مبابي سيكون الأكثر ربحًا في العالم، حيث من المقرر أن يجني النجم الفرنسي 4 ملايين جنيه إسترليني شهريًا بالإضافة إلى “100 مليون جنيه إسترليني.” ويتضمن أيضًا “تنازلات بشأن حقوق الصورة بالإضافة إلى مكافآت الأهداف وجوائز الكرة الذهبية ونجاح دوري أبطال أوروبا”.

رداً على قرار مبابي ، أصدرت رابطة الدوري الإسباني بياناً يشير إلى أنها تخطط لتقديم شكوى ضد باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتزعم أن هذه الصفقة “تهاجم الاستقرار الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية ، وتعرض مئات الآلاف من الوظائف ونزاهة الرياضة للخطر. ، ليس فقط في المسابقات الأوروبية ، ولكن أيضًا في البطولات المحلية “.

مبابي يوقع لباريس

“أنا أيضًا سعيد جدًا للاستمرار في فرنسا ، البلد الذي ولدت فيه وترعرعت وازدهرت.”

إنه فوز كبير لباريس سان جيرمان أن يرى اهتمام ريال ويقنع مبابي بالبقاء ، وتوجه رئيس النادي ناصر الخليفي إلى أرضية بارك دي برينس لإعلان الخبر.

قال الخليفي: “إنها لحظة استثنائية في تاريخ باريس سان جيرمان”.

“سيكون مبابي الآن حجر الزاوية في مشروع النادي لسنوات قادمة ، داخل وخارج الملعب. أنا فخور وسعيد للغاية – سنفتح أجمل صفحات تاريخنا “.

مبابي

انضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو بشكل دائم في عام 2018 مقابل 180 يورو ، وهي أعلى رسوم انتقال على الإطلاق لمراهق وثاني أعلى رسوم انتقال في التاريخ بعد زميله نيمار فقط. وأحرز 168 هدفا في 216 مباراة مع العملاق الفرنسي.

موقف ريال مدريد من مبابي

وتزايدت الشكوك في مدريد صباح يوم السبت بعد انتشار شائعات مساء الجمعة بأن مبابي لن يأتي إلى العاصمة الإسبانية، وهناك الآن شعور بالغضب داخل النادي بشأن كيفية استخدام اللاعب للوس ميرينج.

لم يسبق أن قدم فلورنتينو بيريز مثل هذه التنازلات للاعب من قبل، بل إنه ابتعد عن التعاقد مع إيرلينج هالاند من أجل تركيز كل جهوده على مبابي .

لم يُترك بيريز الآن بلا أي من اللاعبين، وسيتعين عليه مواساة نفسه باحتمال فوزه بدوري أبطال أوروبا رغم الصعاب في باريس يوم السبت المقبل ، 28 مايو.