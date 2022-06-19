مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 العديد من المباريات الهامة وأبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

الأهلي X الزمالك

وهو اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع عبر قناة “Ontime sports 1” بتعليق مدحت شلبي، على القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف، على القناة الصوتية الثانية، ويذاع أيضًا عبر قناة “Ontime sports 2” بتعليق حاتم بطيشة، على القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن، على القناة الصوتية الثانية، ومن المنتظر أن يسبق المباراة أستوديو تحليلي من تقديم الإعلامي سيف زاهر، ينطلق في الخامسة مساءً، ويضم باقة من ألمع المحللين وهم: فاروق جعفر، وإسماعيل يوسف، ووليد صلاح الدين، وعماد متعب، والحكم الدولي أحمد الشناوي..

ويدخل المارد الأحمر لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة لعبها، حيث فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر في واحدة فقط، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

بينما يدخل الزمالك لقاء اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة لعبها، حيث فاز في 14 وتعادل في 2 وخسر في 4 مباريات.

الدوري التونسي:

إتحاد بن قردان X الصفاقسي

وهي المباراة التي تقام في السادسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التونسي.

الترجي الرياضي X الافريقي التونسي

وهو اللقاء الذي يجمع الفريقين أيضًا في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التونسي.

الدوري المغربي:

حسنية اغادير X المغرب الفاسي

وهي المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.

أولمبيك آسفي X الجيش الملكي

وهي المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.

الدفاع الجديدي X مولودية وجدة

وهي المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.

الوداد البيضاوي X الشباب الرياضي السالمي

وهي المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.

شباب المحمدية X الرجاء البيضاوي

وهي المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.

الفتح الرباطي X نهضة بركان

وهي المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.