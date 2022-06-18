أخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

أسامة مقلد

تقام اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 العديد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات العربية ومن ضمنها 3 مباريات في الدوري المصري، ومباراتين في الدوري المغربي، وواحدة في الدوري التونسي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

  • المصري X الجونة

وهو اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويلعب في تمام الساعة السابعة مساءً ويعرض عبر قناة “Ontime sports 2”.

  • إنبي X فيوتشر

وهو اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويلعب في تمام الساعة السابعة مساءً ويعرض عبر قناة “Ontime sports 1”.

  • الاتحاد السكندري X مصر المقاصة

وهو اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويلعب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ويعرض عبر قناة “Ontime sports 1”.

الدوري التونسي:

  • الإتحاد المنستيري X النجم الساحلي

وهو اللقاء الذي يذاع في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري التونسي.

الدوري المغربي:

  • يوسفية برشيد X أوليمبيك خريبكه

وهو اللقاء الذي يذاع في تمام الثامنة والربع مساءً ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.

  • سريع وادي زم X اتحاد طنجة

وهو اللقاء الذي يذاع في تمام العاشرة والنصف مساءً ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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