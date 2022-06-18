مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 العديد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات العربية ومن ضمنها 3 مباريات في الدوري المصري، ومباراتين في الدوري المغربي، وواحدة في الدوري التونسي.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

المصري X الجونة

وهو اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويلعب في تمام الساعة السابعة مساءً ويعرض عبر قناة “Ontime sports 2”.

إنبي X فيوتشر

وهو اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويلعب في تمام الساعة السابعة مساءً ويعرض عبر قناة “Ontime sports 1”.

الاتحاد السكندري X مصر المقاصة

وهو اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويلعب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ويعرض عبر قناة “Ontime sports 1”.

الدوري التونسي:

الإتحاد المنستيري X النجم الساحلي

وهو اللقاء الذي يذاع في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري التونسي.

الدوري المغربي:

يوسفية برشيد X أوليمبيك خريبكه

وهو اللقاء الذي يذاع في تمام الثامنة والربع مساءً ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.

سريع وادي زم X اتحاد طنجة

وهو اللقاء الذي يذاع في تمام العاشرة والنصف مساءً ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المغربي.