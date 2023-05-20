رجل أعمال ألماني يُقدِّم “عرضاً مجنوناً” لضم كريستيانو رونالدو إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل

مع الحديث عن إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي الهلال السعودي، بما يُحقق أمنيات الجماهير الكروية السعودية بأن يشهد دوري روشن السعودي للمحترفين، مبارياتٍ تجمع الخصمين “ليونيل ميسي” -في حال انضمامه إلى الهلال- وكريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، برزت تقارير ألمانية حديثة تكشف عن سعي أحد رجال الأعمال في ألمانيا لضم النجم البرتغالي إلى صفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

“ماركوس شون” يسعى لضم رونالدو إلى بايرن ميونخ

وكشفت التقارير الصحفية الألمانية أن رجل الأعمال الألماني “ماركوس شون” يسعى مع إدارة بايرن ميونخ إلى ضم قائد فريق النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وكان “الدون” قد انضم إلى صفوف نادي النصر في الانتقالات الشتوية الماضية في عقد يستمر حتى صيف 2025م.

رجل الأعمال الألماني يُقدِّم عرضاً “مجنوناً” لإدارة النادي البافاري

وأوضحت التقارير أنَّ رجل الأعمال الألماني “ماركوس شون ” قد أرسل بالفعل رسالة بريد إلكتروني إلى الحارس الشهير أوليفر كان، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري وقدَّم له عرضاً وصفته بـ”المجنون” في محاولة لإبرام صفقة مع النادي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو”.

موضوعات تسويقية مشتركة

وقالت التقارير الألمانية أنَّ الرسالة تضمَّنت تعهُّد رجل الأعمال الألماني بدفع رسوم الانتقال أو راتب كريستيانو الذي يزيد على المبلغ الأساسي الذي سوف يتم تحديده”.

وبيَّنت التقارير أنَّ الهدف من صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى بايرن ميونخ هو “تنفيذ موضوعات تسويقية مشتركة” كاشفة أنَّ إدارة نادي بايرن ميونخ لم ترد على العرض بشكل رسمي حتى الآن.