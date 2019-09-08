live| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر نهائي كأس مصر

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في نهائي كأس مصر، والذي يترقبه متابعي كرة القدم في مصر والوطن العربي، ويسعى الزمالك بقيادة المدير الفني ميتشو لحصد اللقب المحلي الأول له مع نادي الزمالك، ويسعى المدير الفني المخضرم سباستيان دي سابر لحصد البطولة الأولى لبيراميدز.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز

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الزمالك ضد بيراميدز

تٌقام مباراة بيراميدز والزمالك على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في حضور 20 ألف مُتفرج من جمهور الفريقين لمتابعة أحداث لقاء الزمالك وبيراميدز من قلب استاد برج العرب.

تشكيلة الفريقين

تشكيل الزمالك الأقرب للمباراة

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- أشرف بنشرقي- محمود “شيكابالا”- محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل بيراميدز الأقرب للمباراة

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي – أحمد منصور – علي جبر – رجب بكار

وسط الملعب: إسلام عيسى – نبيل عماد – عبد الله السعيد – إريك تراوري – إبراهيم حسن

الهجوم: أحمد علي

بث مباشر

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