حاس مرمى منتخب التانجو يسخر من “كيليان مبابى”

قام حارس مرمى المنتخب الأرجنتينى “إيميليانو مارتينيز”، بالسخرية من نجم المنتخب الفرنسى ونادى باريس سان جيرمان “كيليان مبابى”، وذلك أثناء احتفال الحارس مع الجماهير بعد الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2022، والتى إنتهت منذ عدة أيام بدولة قطر العربية الشقيقة.

وقام “مارتينيز”، الذى تألق فى التصدى لركلات المعاناة الترجيحية فى المباراة النهائية من المونديال، بحمل مُجسم صغير لطفل ووضع عليه صورة لاعب المنتخب الفرنسى “كيليان مبابى”، أثناء تواجده برفقة جماهير منتخب بلاده فى الحافلة المكشوفة، والتى تجوب شوارع العاصمة “يوينس آيرس”.

وأكدت شبكة “TycSports” الأرجنتينية، بأن الحافلة التى تُقل لاعبى منتخب بلاده ومدرب الفريق، ستذهب مباشرةً إلى “كاسا روسادا” فى هذا الوقت، وأشارت إلى أن الحافلة لن تمر بـ “المسلة” بسبب تواجد الأعداد الهائلة من الجماهير هناك.

وجديراً بالذكر، بأن منتخب التانجو فاز بالنجمة الثالثة فى كأس العالم على حساب نظيرة الفرنسى فى المباراة النهائية التى جمعت بين المنتخبين على إستاد “لوسيل” بركلات الترجيح 4ـ 2، بعد إنتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لكل منهما، وبعد لعب الأشواط الإضافية والتى إنتهت بالتعادل بثلاثة أهداف للمنتخبين.

وفاز المنتخب الأرحنتينى بلقب المونديال، والذى غاب 36 عاماً منذ نسخة عام 1986 بدولة المكسيك، وتُوج بها أيضاً للمرة الأولى فى تاريخه عام 1978، وأصبح منتخب التانجو يحتل المركز الرابع فى قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً بلقب كأس العالم على مر التاريخ.

وقام المنتخب الأرجنتينى، بخوض مشواراً قوياً نحو الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بقيادة المدرب “ليونيل سكالونى”، بدءً بالمباراة الإفتتاحية التى خسرها أمام المنتخب السعودى، ووصولاً للفوز على المنتخب الفرنسى بركلات المعاناة الترجيحية فى نهائى المونديال.