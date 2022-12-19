تعليق غير مُتوقع من “كيليان مبابى” بعد الخسارة أمس من الأرجنتين

قام نجم المنتخب الفرنسى وفريق باريس سان جيرمان اللاعب “كيليان مبابى”، بالتعليق على خسارة منتخب بلاده على يد نظيره الأرجنتينى فى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2022، والذى إنتهى أمس بدولة قطر العربية الشقيقة، عن طريق ركلات المعاناة الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة والإضافى بالتعادل.

وأجرز “كيليان مبابى”، هاتريك فى المباراة النهائية من كأس العالم 2022 بشباك المنتخب الأرجنتينى، وذلك خلال اللقاء الذى إنتهى فى وقته الأصلى بنتيجة هدفين لكل منهما، وإنتهى فى وقته الإضافى بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منتخب.

وقام اللاعب “مبابى”، بكتابة منشور من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، حيث إكتفى بقول جملة بسيطة قائلاً:ـ “لنا عودة”.

ومن جانبه، فقد فاز اللاعب “كيليان مبابى” بجائزة هداف كأس العالم بمونديال قطر 2022، حيث تفوق على قائد المنتخب الأرجنتينى “ليونيل ميسى”، وتصدر هداف البطولة بـ 8 أهداف، بينما سجل “ميسى” 7 أهداف، وشهد كأس العالم فى نسخته الحالية 2022 بقطر، تحطيم الكثير من الأرقام القياسية من قِبل اللاعب الفرنسى واللاعب الأرجنتينى.

وجديراً بالذكر، بأن المنتخب الأرجنتينى فاز على نظيره الفرنسى فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين بنهائى كأس العالم، والذى إنتهت أمس بدولة قطر، وشهدت المباراة مجموعة من الأحداث، حيث تقدم المنتخب الأرجنتينى فى الشوط الأول من المباراة بهدفين دون مقابل، ويعود المنتخب الفرنسى قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق ليتعادل المنتخبين فى الوقت الأصلى للمباراة.

ومع بداية الشوط الأول الإضافى، قام منتخب التانجو بالضغط مرة ثانية حتى يتمكن “ميسى” من إحراز هدف التقدم فى شوط المباراة الرابع، وقبل نهاية الشوط الرابع سجل “مبابى” هدف التعادل لتنتهى المباراة ويتجه المنتخبين إلى ركلات الجزاء، والتى إنتهت لصالح منتخب التانجو بنتيجة 4ـ 2.