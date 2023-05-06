موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي الشباب وتشرين السوري في دوري الملك سلمان للأندية 2023

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة قوية ستجمع بين كل من نادي الشباب وتشرين السوري، في أطار منافسات الجولة الثانية في دوري الملك سلمان 2023، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد ورابط حجز تذاكر المباراة.

موعد مباراة نادي الشباب وتشرين السوري القادمة 1444 ه‍

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، المباراة التي ستجمع كل من نادي الشباب وتشرين السوري، يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023، في تمام الساعة 08.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ويتم نقل أحداث المباراة عبر قناة SSC السعودية، فيما وتم طرح تذاكر المباراة على موقع نادي الشباب الرسمي، على النحو التالي.

خطوات حجز تذاكر مباراة نادي الشباب وتشرين السوري عبر موقع نادي الشباب

يتم حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع نادي الشباب ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على” مباراة نادي الشباب وتشرين السوري “، ثم قم بقراءة الشروط والأحكام.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة “احجز الآن”.

• الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد المقاعد على خريطة الملعب، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة، وطباعة التذاكر على الجوال.