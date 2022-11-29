نجم منتخب فرنسا كريم بنزيما يصل إلى جزيرة ريونيون لقضاء أجازته

أثار نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيما الكثير من التساؤلات في الساعات القليلة الماضية عن حقيقة مشاركته في مباريات كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، وخاصة بعد نشره صوة له على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وصوله إلى جزيرة ريونيون وعلق عليها 974، مع العلم أن هذا الرقم هو المفتاح الدولي للاتصالات لدولة قطر، كما أنه أيضا يحمل اسم أحد الملاعب التي يقام عليها مباريات كأس العالم الحالي قطر 2022 والمصنوع من الحاويات والذي يتم تفكيكه بعد انتهاء المونديال.

ولكن قالت بعض المصادر المقربة من اللاعب لأحد المواقع الصحفية، أنه سوف يقضي أجازته والتي مدتها أسبوع في جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي، والذي يذهب إليها دوما لقضاء إجازته، وفي الوقت نفسه لم يصرح كريم بنزيما إذا كان سوف يعود إلى صفوف منتخب بلاده أم لا حيث إنه لا زال مقيد في قائمة الفريق ولم يتم استبداله.

ومن جانبه صرح مدرب الفريق ديدييه أنه لا يشغل باله إذا كان نجم الفريق سينضم أم لا وأنه فقط يهتم بالاعبين الموجودين حاليا، ومع ذلك فإنه بموجب تصريح الفيفا يحق لنجم الفريق أن يأخذ الميدالية التي يأخذها فريقه في حالة الفوز لأنه مقيد معهم، ولكن هذا الأمر يعود إلى رأي المنتخب الفرنسي والاتحاد.