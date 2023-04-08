موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن والقنوات الناقلة

كل عشاق دوري روشن على موعد مع مباراة قوية سوف تجمع فريقي الاتحاد والوحدة، في إنطلاق الأسبوع 23 من الدوري السعودي للمحترفين، وكل منهما يدخل المباراة بآمال مختلفة، حيث يبحث الاتحاد عن البقاء على قمة الترتيب والحفاظ على الصدارة، أما فريق الوحدة فكل تفكيره في تحسين ترتيبه في الجدول. في هذا الموضوع سوف نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والوحدة وطريقة حجز تذاكر المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن

تقام مباراة الاتحاد ضد الوحدة اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر أبريل عام 2023 ضمن منافسات الأسبوع 23 من دوري روشن.

وتلعب المباراة على ملعب الملك عبد العزيز، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة وموقف الفريقين

يدخل الاتحاد السعودي المباراة وهو في صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يأتي فريق الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

ولكن رغم ذلك الفارق الكبير لن تكون المواجهة سهلة، لأن الاتحاد يلعب تحت ضغط كبير بسبب وجود نقطة وحيدة تفصله عن ملاحقه في المركز الثاني فريق النصر والذي سوف يلعب غدا أيضا.

ويتم بث مباراة الاتحاد ضد الوحدة عبر قناة ssc الرياضية السعودية، صاحبة حقوق بث كل مباريات دوري روشن، كما يتم نقل المباراة عبر تطبيق شاهد vip للمشتركين في التطبيق.

طريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة

يمكنكم حجز تذاكر مباراة الوحدة والاتحاد من خلال موقع مكاني لحجز التذاكر.

كل ما عليكم هو الدخول إلى الموقع والنقر على شراء التذاكر.

في الخطوة التالية سوف يطلب منك تسجيل الدخول بكتابة الإيميل الخاص بك وكلمة المرور.

بعد ذلك سوف تظهر لك خريطة المقاعد، قم باختيار عدد التذاكر وحدد الأماكن التي تريدها، وأخيرا قم بتفعيل شراء تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

كان هذا كل شيء عن طريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن، وموعد المباراة والقنوات الناقلة.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي قد أعلن عن استعداده لخوض المباراة من خلال تغريدة له على تويتر أكد فيها على جاهزية الفريق، ويأتي ذلك وسط توقعات كبيرة بأن يحصد الاتحاد لقب دوري روشن هذا الموسم.