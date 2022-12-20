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رسمياً.. اتحاد جدة يعلن تجديد عقد أحمد حجازي حتى 2026

نصر حماده

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، تجديد عقد المدافع المصري أحمد حجازي حتى عام 2026.

رسمياً.. اتحاد جدة يعلن تجديد عقد أحمد حجازي حتى 2026 1 20/12/2022 - 7:11 م

وكان المدير الفني، قد أبدى إعجابه الشديد بشخصية حجازي القيادية داخل وخارج الملعب، وبقدارته الفنية ودوره مع الاتحاد، وأوصى “نونو سانتو” مجلس الإدارة بالحفاظ على اللاعب المصري.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عبر موقع “تويتر” فيديو الإعلان عن تجديد التعاقد  مع حجازي، معلقا: “حجازي لسة نمر”.

كما شارك الحساب خلال تدوينات آخرى، مقاطع فيديو وصور للمدافع المصري أحمد حجازي بعد تجديد تعاقده مع النادي، وعلق على تغريده، قائلاً: “حجازي اتحادياً حتى 2026”.

والجدير بالذكر أن حجازي قد خاض مع الاتحاد هذا الموسم 8 مباريات في الدوري السعودي سجل خلالهم هدفين، ليرتفع رصيده إلى 8 أهداف منذ انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة في مايو 2020 قادماً من نادي “وست بروميتش ألبيون” الإنجليزي.

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نصر حماده

كاتب وصانع محتوى؛ مهتم بكل جديد في عالم الإعلام الرقمي.

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