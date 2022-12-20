رسمياً.. اتحاد جدة يعلن تجديد عقد أحمد حجازي حتى 2026

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، تجديد عقد المدافع المصري أحمد حجازي حتى عام 2026.

وكان المدير الفني، قد أبدى إعجابه الشديد بشخصية حجازي القيادية داخل وخارج الملعب، وبقدارته الفنية ودوره مع الاتحاد، وأوصى “نونو سانتو” مجلس الإدارة بالحفاظ على اللاعب المصري.

مـع بـعـض 👍😉 pic.twitter.com/u9fQC5SEAg — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 20, 2022

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عبر موقع “تويتر” فيديو الإعلان عن تجديد التعاقد مع حجازي، معلقا: “حجازي لسة نمر”.

حجازي " لسه " نمر .. 🐅 pic.twitter.com/4AJcDSUpwe — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 20, 2022

كما شارك الحساب خلال تدوينات آخرى، مقاطع فيديو وصور للمدافع المصري أحمد حجازي بعد تجديد تعاقده مع النادي، وعلق على تغريده، قائلاً: “حجازي اتحادياً حتى 2026”.

حجازي اتحادياً حتى 2026 💛🖤 pic.twitter.com/4L0qerRv67 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 20, 2022

والجدير بالذكر أن حجازي قد خاض مع الاتحاد هذا الموسم 8 مباريات في الدوري السعودي سجل خلالهم هدفين، ليرتفع رصيده إلى 8 أهداف منذ انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة في مايو 2020 قادماً من نادي “وست بروميتش ألبيون” الإنجليزي.