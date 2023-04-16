موعد وتفاصيل مباراة الهلال والنصر القادمة في كلاسيكو المملكة والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الهلال السعودي نظيره النصر في كلاسيكو المملكة ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

ويدخل الهلال مباراة الكلاسيكو بخسارة مخيبة لآمال الجماهير الهلالية من الباطن متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي، ويسعى الهلال لمصالحة جماهيره بعد تلاشي آماله في المنافسة على حصد لقب دوري روشن هذا الموسم، كما ان مباراة الكلاسيكو لها طابع خاص بغض النظر عن ترتيب الفريقين أو المستويات الفنية، حيث يعاني الهلال من تراجع في النتائج، كما يعاني النصر من عدم الاستقرار الفني بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا وتعيين الكرواتي دينكو مدرب مؤقت للعالمي، ومن خلال موقع نجوم مصريه سنتعرف على موعد مباراة الهلال والنصر القادمة تفاصيل المباراة.

مباراة الهلال والنصر القادمة في دوري روشن

تنطلق مباراة الهلال والنصر السعودي يوم الثلاثاء 18 من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 25 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويسعى النصر السعودي الذي يضم بين صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو للفوز على الهلال من أجل الضغط على الاتحاد المتصدر ومواصلة المنافسة من أجل الحصول على لقب دوري روشن للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

اما عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن ستكون عبر قنوات SSC sport باعتبارها الناقل الحصري لبطولة دوري روشن، كما سيعلن في وقت لاحق عن تحديد القناة الناقلة وكذلك المعلق وبحسب تقارير صحفية قد تم تكليف الحكم الانجليزي مايكل اوليفر لقيادة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والنصر.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 24 مباراة، ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 23 مباراة خلف الاتحاد المتصدر