موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن ورابط حجز التذاكر والقنوات الناقلة

مواجهة بعنوان صراع المركز الثالث سوف تجمع بين فريقي الهلال والشباب في دوري روشن السعودي، في هذا الموضوع سوف نتعرف على موعد مباراة الهلال والشباب ورابط حجز تذاكر المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال والشباب

تقام مباراة الهلال ضد الشباب مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت مصر.

وينتظر عشاق الهلال والشباب مواجهة عامرة بالإثارة والمتعة الكروية؛ نظرا لأن الزعيم يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الشباب صاحب ال 44 نقطة، وذلك يعني أن الفائز منهما سوف ينفرد بالمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين “روشن”.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

تتولى شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية إذاعة وبث كل مباريات دوري روشن السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الهلال ضد الشباب على قناة ssc وكذلك عبر تطبيق شاهد vip.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب

هناك عدة طرق يمكن من خلالها حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الشباب، الطريقة الأولى من خلال موقع تكت مكس لحجز التذاكر والأحداث الرياضية.

والطريقة الثانية من خلال تطبيق بلو ستور المتخصص في حجز تذاكر وبيع كل منتجات نادي الهلال السعودي.

وخطوات حجز التذاكر في الموقعين متشابهة تماما، سوف تقوم بتسجيل الدخول بحسابك ومن ثم اختيار عدد التذاكر وأماكن المقاعد، وفي النهاية تدفع ثمن شراء التذاكر بوسيلة الدفع الخاصة بك.