رئيس الفيفا يرسل برقية تهنئة إلى الهلال السعودي بعد حصوله على وصافة العالم

تلقى رئيس نادي الهلال السعودي برقية تهنئة من جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، بعد حصوله على وصافة العالم في كأس العالم للأندية.

إنفانتينو يرسل برقية تهنئة إلى الهلال السعودي

نشر حساب نادي الهلال السعودي عبر تويتر، نص برقية تهنئة أرسلها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إلى رئيس الهلال السيد فهد بن سعد بن نافل، يهنئه فيها على حصول الزعيم على وصافة أندية العالم.

وأكد إنفانتينو على أن هذا الإنجاز يدل على وجود عمل جاد واحترافي من جانب مجلس إدارة النادي وفريق الكرة ككل.

وأشار إلى أن هذا الفريق أمامه مستقبل واعد، كونه يعمل بشغف ويهتم بأدق التفاصيل، ولهذا السبب استطاع أن يحقق هذه النتيجة الرائعة، بحيث يصبح وصيفا لبطولة كأس العالم للأندية.

📄 رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السيد "جياني إنفانتينو" عبر برقية تهنئة لـ"#الهلال_وصيف_العالم:

"الإنجاز الذي حققته الكرة السعودية و #الهلال في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد يعكس عملًا قويًا واحترافيًا، إلى جانب الشغف والاهتمام بأدق التفاصيل" pic.twitter.com/t6n18dB0V2 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 16, 2023

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريق الهلال السعودي لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 20 فبراير الجاري، بعد أن تم تأجيل مباراة الفيحاء في الدوري إلى أجل غير مسمى.