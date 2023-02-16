أخبار الرياضة

رئيس الفيفا يرسل برقية تهنئة إلى الهلال السعودي بعد حصوله على وصافة العالم

محمد مختار

تلقى رئيس نادي الهلال السعودي برقية تهنئة من جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، بعد حصوله على وصافة العالم في كأس العالم للأندية.

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إنفانتينو يرسل برقية تهنئة إلى الهلال السعودي

نشر حساب نادي الهلال السعودي عبر تويتر، نص برقية تهنئة أرسلها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إلى رئيس الهلال السيد فهد بن سعد بن نافل، يهنئه فيها على حصول الزعيم على وصافة أندية العالم.

وأكد إنفانتينو على أن هذا الإنجاز يدل على وجود عمل جاد واحترافي من جانب مجلس إدارة النادي وفريق الكرة ككل.

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وأشار إلى أن هذا الفريق أمامه مستقبل واعد، كونه يعمل بشغف ويهتم بأدق التفاصيل، ولهذا السبب استطاع أن يحقق هذه النتيجة الرائعة، بحيث يصبح وصيفا لبطولة كأس العالم للأندية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريق الهلال السعودي لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 20 فبراير الجاري، بعد أن تم تأجيل مباراة الفيحاء في الدوري إلى أجل غير مسمى.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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