تفاصيل نظام كأس العالم للأندية الجديد والأندية التي ضمنت المشاركة في نسخة 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن النظام الجديد الذي سوف يتم تطبيقه على بطولة كأس العالم للأندية، والذي سوف يسمح لعدد كبير من الأندية أن تشارك في هذه البطولة.

ما هو نظام كأس العالم للأندية الجديد؟

يعتمد نظام كأس العالم للأندية الجديد على رفع عدد الأندية المشاركة في البطولة، حيث كان يعتمد قديما على 7 أندية فقط، ولكن بعد التغييرات التي أجراها ” FIFA”، على نظام البطولة؛ فسوف يشارك فيها 32 ناد حول العالم.

كيفية اختيار الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

حدد نظام المشاركة الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يتعلق ببطولة كأس العالم للأندية عدد مقاعد معين لكل اتحاد قاري على النحو التالي:

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 12 مقعد في كأس العالم للأندية. الاتحاد الآسيوي: 4 مقاعد. الاتحاد الإفريقي: 4 مقاعد. اتحاد أوقيانوس: مقعد واحد. اتحاد أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد. اتحاد الكاريبي وأمريكا الشمالية والوسطى: 4 مقاعد. البلد المستضيف للبطولة: مقعد واحد.

🔘 تمت الموافقة على جداول المباريات الدولية

🔘 تم تأكيد صيغة دور مجموعات #كأس_العالم 2026 FIFA

🔘تشكيل فريق عمل خاص معني بصحة وسلامة اللاعبين

🔘 المصادقة على إصلاحات إضافية متعلقة بانتقالات اللاعبين أهم القرارات الرئيسية لاجتماع مجلس FIFA الأخير : https://t.co/NiVwzTp1VF pic.twitter.com/I9wZcdLLuW — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) March 14, 2023

موعد تطبيق نظام كأس العالم للأندية الجديد

وفقا لما تم إعلانه من جانب الفيفا: يبدأ النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية بدءا من عام 2025، ومن المقرر أن تقام البطولة بين شهري يونيو ويوليو من عام 2025.

الأندية التي ضمنت المشاركة في كأس العالم النظام الجديد

هناك عدد كبير من الأندية حجزت مقعدها في كأس العالم للأندية 2025 من الآن، حيث قرر الاتحاد الدولي أن الفرق التي ضمنت المشاركة في أول نسخة من مونديال الأندية بالنظام الجديد، هي الأندية التي حققت اللقب القاري بين عامي 2021 و 2024.

وبذلك ضمنت الفرق التالية المشاركة:

الأهلي المصري.

ريال مدريد الإسباني.

تشيلسي الإنجليزي.

الوداد المغربي.

الهلال السعودي.

مونتيري المكسيكي.

فلامنجو البرازيلي.

بالميراس البرازيلي.

أوراوا الياباني.

سياتل ساوندرز الأمريكي.

كان هذا كل شيء عن نظام كأس العالم للأندية الجديد، والفرق التي ضمنت المشاركة في نسخة 2025.