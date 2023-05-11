موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الشباب والاتفاق في دوري روشن السعودي

يستعد فريق الشباب السعودي إلى خوض مباراة قوية، سوف تجمعه مع فريق الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن. في السطور التالية سوف نتعرف على رابط حجز تذاكر المباراة والموعد.

موعد مباراة الشباب والاتفاق

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تقام المباراة يوم الأحد الموافق 14 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتلعب المباراة في مدينة الدمام على استاد الأمير محمد بن فهد، ومن المنتظر أن يتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية.

موقف الشباب والاتفاق في الدوري

يدخل فريق الشباب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن تأهل لدور المجموعات في البطولة العربية، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الضغط على فريق النصر في صراع المقدمة، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الاتفاق المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي، بعد أن لعب 25 مباراة وحصد 30 نقطة.

رابط حجز تذاكر المباراة

يمكن حجز التذاكر بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للحجز وهو موقع تكت مكس، وللذهاب إليه انقر هنا.

وفي الخطوة التالية بعد الدخول إلى الموقع قم بالنقر على احجز الآن.

سوف يطلب منك تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة التالية قم باختيار عدد التذاكر وأماكن المقاعد.

وأخيرا قم بتفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 15 ريال سعودي وحتى 500 ريال سعودي بحسب الفئة.